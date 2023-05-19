【淺談失眠】安眠藥並非唯一解藥 找出原因、養成良好習慣才是根本解決之道

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「失眠」是現代人最普遍的文明病之一，夜裡睡不好、白天沒精神，長期下來嚴重影響日常生活，但是吃安眠藥又怕上癮，究竟該怎麼辦？其實，安眠藥並非唯一的治療方式，壓力、環境和疾病等都可能造成失眠，找出原因才是根本解決之道。

衛生福利部澎湖醫院精神科醫師謝懷德解釋，造成失眠的原因很多，例如：膀胱過動、睡眠呼吸中止症等問題，造成睡眠干擾或中斷而導致失眠。因此，醫師在治療失眠時，需同時瞭解與治療導致失眠的原因。

目前失眠症的治療指引中，首先會建議原發性失眠症患者先進行非藥物的「睡眠認知行為治療」，找到引發失眠的內在與外在原因，並透過睡眠衛教、調整睡眠環境、放鬆訓練、記錄睡眠日記等方法，改變對睡眠的認知、養成良好的生活習慣與建立良好的環境來改善睡眠問題。

謝懷德解釋，據研究發現，睡眠認知行為治療的效果會比單用藥物治療有效，而且效果可以延續更久，並養成良好睡眠習慣。助眠藥物則建議用於第二線治療，當失眠問題持續無法改善時再使用。

談到藥物治療，佐沛眠（Zolpidem）是臨床上治療失眠的常用藥物，為一種具有鎮靜安眠效果的非苯二氮平類藥物，能夠抑制腦部的清醒中樞，使人較為容易、快速入睡，且安全性高。目前臨床治療指引與食藥署的建議劑量為每日男性5-10毫克、女性5毫克的錠劑，或男性6.25-12.5毫克、女性6.25毫克的長效錠劑，且不宜超過建議劑量。

謝懷德強調，若能依照醫囑，在正確時間、使用正確劑量的佐沛眠，較不容易產生藥物依賴。但須留意佐沛眠鎮靜安眠藥主要是用於治療短期失眠，一般來說，不建議長期使用，且應該儘量縮短治療期，不可超過4週，包括減量期在內。

佐沛眠不能這樣吃！常見錯誤用藥方式

謝懷德指出，臨床上常遇到患者錯誤用藥方法，像是服藥後沒有立刻睡著就自行增加藥量、將佐沛眠誤用於情緒煩躁等非適應症用途，或是喝酒配藥等情形。這些錯誤用藥方法，很容易導致藥物過量使用、藥物依賴性與耐受性的產生。

此外，由於人體代謝佐沛眠需要一段時間，因此服藥後需預留7-8小時的睡眠時間，若預留睡眠時間過短，藥物尚未代謝完畢，可能在起床後影響到身體正常活動的能力及大腦反應速度，導致增加跌倒、車禍等風險。因此，若是短時間的午覺，或是半夜睡眠中斷時，不宜再使用原劑量的佐沛眠幫助入睡。

謝懷德提醒，嚴重肝功能不佳、重症肌無力、睡眠呼吸中止症患者應避免使用佐沛眠，另外若曾有夢遊、在睡夢中駕駛或未完全清醒就從事其他活動者，也不應使用佐沛眠，避免發生危險。食藥署也提醒，若為孕婦、哺乳婦，使用憂鬱症藥物或抗組織胺等藥物者，需先與醫師討論再遵循醫囑使用，並隨時與醫師討論用藥狀況。