喚起台灣美好記憶！文夏故事館整修完成　5/20隆重開幕

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「若想起故鄉，目屎就流落來，⋯⋯，媽媽請妳也保重」這首由寶島歌王文夏所填詞與翻唱的〈媽媽請你也保重〉在華人圈傳唱一甲子，台南市政府今(19)日表示，「文夏故事館」將在明(20)日寶島歌王文夏冥誕當日，於他的出生地麻豆開幕，並用7大主題將以沉浸式體驗、影音同步技術，讓觀眾閱讀這位寶島歌王的一生。

台南市政府文化局表示，本名王瑞河的「寶島歌王」文夏於2022年4月辭世。出身麻豆的文夏，一生灌錄歌曲多達1,200首，歌壇資歷超過一甲子，如〈媽媽請你也保重〉、〈黃昏的故鄉〉都是文夏為人津津樂道的經典歌曲。然而這段漫長歲月，同時也是台灣的「禁歌」時期，包含上述兩首歌曲，文夏共有多達99首歌曲遭禁，因此他除有「寶島歌王」的稱號外，也被稱為「禁歌之王」。他的台語歌陪伴每位走過民主轉型歷程的台灣人，度過那段風雨飄搖的日子。

台南市政府文化局指出，市長黃偉哲為感謝文夏帶給台灣人集體美好回憶，肯定他對台灣民主的貢獻，指示應為文夏留下紀念，如去年九月在新營文化中心辦理「再見阿文哥」文夏紀念音樂會，並責成該局積極規劃籌辦文夏故事館。文化局成功獲得文化部的支持，爭取到補助經費2千萬預算，於總爺藝文中心設立文夏故事館，如今館舍整修完成，將於5月20日正式開幕。

開幕當日除了臺南市長黃偉哲親臨，也邀請文化部長史哲、文夏夫人文香及女兒文姬親臨揭牌。同時安排「寶島歌王懷念金曲音樂會」，由知名藝人陳明章、黃連煜、謝銘祐、文香演唱文夏膾炙人口的老歌。黃偉哲邀請所有愛護台南文化、愛聽台南歌、喜歡文夏老師的市民朋友與外地朋友一起來聽歌並緬懷國寶歌王-文夏老師。

對於「文夏故事館」的規劃，台南市政府文化局說，展場規劃以劇場造景的方式表現7大「文夏人生主題」，以7位說故事的人利用影音同步技術，讓觀眾以沉浸式體驗閱讀這位寶島歌王，包含：文夏的房間、隨片登台的文夏、寶島歌王的歌仔冊、文夏的曲盤、文夏唱遊日本、文夏大相簿、文夏的禁歌等七大主題，帶領大家回到那段，有歌唱不得的過往歲月、展現文夏唱遊人生的故事，以紀念文夏一生對台灣影視音文化的貢獻。

文夏故事館。（照片來源：台南市政府提供）

圖片由台南市政府提供