不是燉奶、菠蘿油！來場最道地的香港深度旅遊 3萬港人力推必吃必玩 史上最強推薦清單出爐

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）香港腹地小，歷史卻很豐富，也是個美食集結地，長長的必玩必訪清單，讓觀光客百去不膩，究竟在這個融合中西文化的繁華城市當中，香港人會推薦哪些最愛在地體驗呢？香港旅遊發展局集結超過3萬香港市民推薦，推出「最強推薦清單」。

在美食方面，有什麼比燒賣、叉燒等點心更具代表性呢？飲茶是香港重要的本地飲食文化之一，茶樓成了家人、好友交流彼此的生活好去處；但港人的習慣是早餐或午餐時段飲茶，午後很多點心不僅會停供，甚至茶樓也紛紛打烊，想享用美食得趁早。

飲茶是香港重要的本地飲食文化之一。（圖／pixabay）

提到街邊小吃，千萬別錯過絲襪奶茶、蛋撻、雞蛋仔和雲吞麵。港式奶茶的做法是用濃茶調配，並以淡奶或煉乳代替鮮奶，特色是用布袋反覆撞茶（拉茶）和隔渣，入口幼滑醇厚，而染成咖啡色的茶袋像一條絲襪，因此得名。蛋撻則是從上世紀40年代流傳於香港，融合中西特色，餅皮香脆，蛋香濃郁。

除了繁華的都市叢林，廣達四分之三的郊野才是香港本色，前五強推薦為大嶼山大澳、元朗下白泥、屯門大欖涌水塘千島湖、西貢萬宜地質步道、大埔大帽山，都能展現香港的不同的風貌。

踏進大澳這個寧靜的漁村，彷彿回到上個世紀，群山環抱，可登山欣賞美景外，還可品嚐大澳餅店的名物沙翁（炸蛋球）。下白泥被譽為香港數一數二的日落聖地，吸引許多攝影愛好者朝聖。在西貢除了體驗獨木舟、浮潛等水上活動，沿著萬宜地質步道行走，可欣賞到六角形火山岩柱和海蝕洞等奇觀。

天壇大佛是一座位於香港大嶼山寶蓮寺前木魚峰上的釋迦牟尼佛像。（圖／pixabay）

想深入了解香港在地生活文化，則別錯過尖沙咀星光大道，黃大仙祠、旺角女人街/金魚街、中環石板街、油麻地廟街。

因新冠疫情困在國內三年多，想出國旅遊，但又不想坐長程飛機的你，香港是個不錯的選擇。為了重振「盛事之都」的美譽，「Hello Hong Kong」全球宣傳活動已於2月啟動，連同全港商店提供至少100萬份「香港有禮」–旅客消費優惠券，訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。

香港本就是一座新舊、中西融合城市。（圖／pixabay）