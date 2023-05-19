【更新】中央氣象局針對桃園新竹苗栗新北基隆與台灣各地　發布豪大雨特報

更新時間: 2023-05-19 17:11

(以上圖片來源: 中央氣象局)

【氣象局】 112/05/19 16:40發布豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣山區、花蓮縣

＊大雨：基隆北海岸、新北市、雲林縣、嘉義縣山區、臺東縣、蘭嶼綠島

------

鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹縣已有大豪雨發生，今（１９）日桃園市至彰化縣、花蓮縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北、雲林、臺東地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

【氣象局】 112/05/19 17:08發布大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域：高雄市、臺南市

------

持續時間至18時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

【氣象局】 112/05/19 17:00發布豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣山區、花蓮縣

＊大雨：基隆北海岸、新北市、雲林縣、嘉義縣山區、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、臺東縣、蘭嶼綠島

------

鋒面影響，易有短延時強降雨，今（１９）日桃園市至彰化縣、花蓮縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北、雲林、臺南、臺東地區及嘉義、高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

更新時間: 2023-05-19 16:40

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）【氣象局】 112/05/19 16:17發布大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域：花蓮縣

------

持續時間至17時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

【氣象局】 112/05/19 16:10發布豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣山區

＊大雨：基隆北海岸、新北市、雲林縣、嘉義縣山區、花蓮縣

------

鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹縣已有大豪雨發生，今（１９）日桃園市至彰化縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北、雲林、花蓮地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

【氣象局】 112/05/19 16:21發布大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域：嘉義縣

------

持續時間至17時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

更新時間: 2023-05-19 1５:０５

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）【氣象局】 112/05/19 14:56發布大雷雨即時訊息

影響時間：19日白天

＊警戒區域：南投縣、嘉義縣

------

持續時間至16時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

【氣象局】 112/05/19 14:30發布豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣山區

＊大雨：基隆北海岸、新北市、雲林縣、嘉義縣山區

------

鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹縣已有大豪雨發生，今（１９）日桃園市至彰化縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

【氣象局】 112/05/19 13:45發布豪雨特報

影響時間：19日下午至19日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣山區

＊大雨：基隆北海岸、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義縣山區

------

鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹縣已有大豪雨發生，今（１９）日桃園市至苗栗縣、彰化縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北、臺中、雲林地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

更新時間: 2023-05-19 11:50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）【氣象局】 112/05/19 11:26發布大雷雨即時訊息

影響時間：19日上午

＊警戒區域：苗栗縣

------

(PWS)持續時間至12時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度

更新時間: 2023-05-19 10:50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）【氣象局】112/05/19 10:20發布豪雨特報

影響時間：19日上午至19日晚上

＊大豪雨：新竹縣

＊豪雨：桃園市、新竹市、苗栗縣

＊大雨：基隆北海岸、新北市

------

鋒面影響，易有短延時強降雨，新竹市已有短延時大豪雨發生，今（１９）日新竹縣有局部豪雨或大豪雨，桃園市、新竹市及苗栗縣有局部大雨或豪雨，新北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

停班停課訊息, 請見行政院人事行政總處 超連結

延伸閱讀：台灣新竹持續強降雨 多處地下道淹水逾1公尺 香山高中宣布停課

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）受到鋒面影響，中央氣象局今天針對新竹縣市、桃園市及苗栗縣發布豪雨特報，其中桃園市及新竹縣要留意大雷雨。

受到鋒面影響，中央氣象局稍早針對4縣市發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣、新竹市有局部豪雨或大豪雨發生，桃園市及苗栗縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪地區請慎防積水。大豪雨地區為新竹市、新竹縣。

另外，氣象局也針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到上午9時45分止。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，今天(19日) 及23日分別有「梅雨季」的第3波及第4波「移動性」鋒面，其結構不紮實，移動快速。

吳德榮表示，即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響至其它地區，無論是因在鋒面上發展、或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣系統，可提前預警的時間較短，應多注意「即時訊息」。

他指出，各國模式皆模擬，下週菲律賓東方海面有熱帶系統活動，將構成不利於滯留鋒面形成的大氣環流型態，並影響至月底，但若因此推論梅雨不妙，則未免「言之過早」。

中央社引述天氣風險公司在臉書表示，目前鋒面還在台灣北部，外海的雷雨胞還在不斷形成，今天白天北部、中部都還是要嚴防大雷雨發生；下午鋒面往南移動後，中南部山區也會有些雨勢，希望至少能為南部水庫補充水量。

【持續更新】台灣中央氣象局針對桃園新竹苗栗新北基隆 發布豪大雨特報

延伸閱讀：台灣新竹持續強降雨 多處地下道淹水逾1公尺 香山高中宣布停課