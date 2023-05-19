【更新】台灣新竹持續強降雨•多處地下道淹水逾1公尺　至少30輛汽車泡水

更新時間: 2023-05-19 1６:００

【持續更新】台灣中央氣象局針對桃園新竹苗栗新北基隆 豪大雨特報

圖/氣象局

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新竹市豪雨導致多處道路及地下道淹水，新竹市仁愛街一處老舊社區的地下停車場也嚴重淹水，導致22輛車泡水，住戶說，一早醒來車子已泡水，根本來不及移車。

新竹市政府發布新聞稿指出，竹市自凌晨3時25分持續降雨，最大時雨量高達106毫米（mm），持續性雨勢超過轄內排水系統負荷，造成多處積淹水，包括護城河周邊及多處地下道積淹水，部分地下道的水深超過100公分。

中央社引述新竹市議員黃文政表示，今天上午接受民眾陳情，指仁愛街18巷一處老舊社區的地下室嚴重淹水，停放在內的22輛車全都泡水，甚至滅頂，他也立即通報相關單位到場排水協助。

黃文政表示，根據住戶說法，凌晨3時許聽到很大的雨聲，當下以為雨勢不久後就會變小，豈料早上起床出門上班，準備到地下室開車時，發現已「汪洋一片」，停車場內水深約已超過130公分，所有車輛都已泡水、只露出車頂。

黃文政說，凌晨的持續性雨勢造成新竹護城河的排水溢流到周邊道路，由於社區就在附近，因此住戶認為地下室的水是從護城河流入，後續將協助住戶向新竹市政府相關單位確認，是否能夠申請災害救助金。

新竹市政府透過文字說明，新竹市消防局接獲民眾報案後，調度5部幫浦及抽水機前往仁愛街一處社區地下室協助抽水，現場地下室積淹水高度持續從2公尺下降，截至下午3時20分積水仍約35公分深，持續協助進行排除。

因應災情，新竹縣政府水災應變中心三級開設，部分學校交通受阻，包括新竹縣精華國民中學、福興國小學生如果無法到校，將採線上授課。

竹縣府發布新聞稿表示，新竹縣從凌晨到上午8時30分，新豐鄉外湖氣象觀測站10小時累積雨量達297.5毫米，竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐、峨眉鄉及寶山鄉等多處淹水。

竹縣府說，淹水導致交通受阻，精華國中、福興國小因道路淹水嚴重、無法通行，如果部分學生無法到校，將採線上授課。

竹縣府表示，竹北鳳岡路5段附近淹水最嚴重，除凌晨緊急撤離居民，縣府調派一具大型抽水機，河川局也支援一具抽水機協助，截至上午9時水位已陸續退去。

竹縣府說，上午轄內封閉的地下道包括山葉路、達生路、三元路、東城街及竹北市中和街地下道等，縣府及各地鄉鎮市公所、經濟部水利署與河川局等調派抽水機因應。

更新時間: 2023-05-19 11:37

元培科技醫事大學臉書公告

若因淹水無法到校不列入缺曠課

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）豪雨導致新竹市多處地下道淹水，元培科技醫生大學上午在臉書公告表示，元培街地下道淹水封閉，若因淹水問題造成無法到校上課，今天學生不列入缺曠課紀錄。

新竹市政府表示，新竹地區自昨天深夜開始降雨，今天凌晨雨勢漸強，不時可聽見雷聲及閃電情形，雨勢造成多處路面及地下道積水。

元培科技醫事大學上午在臉書公告表示，因豪雨造成元培街地下道淹水封閉，請教職員生繞道通行，並小心注意安全。

中央社引述校方表示，為免影響師生安全，若因淹水問題造成無法到校上課，今天學生不列入缺曠課紀錄，若有原訂考試請授課教師另行安排補考；教師若因淹水問題造成無法到校，應向學生公告調補課方式。

停班停課訊息, 請見行政院人事行政總處 超連結

更新時間: 2023-05-19 10:25

台灣新竹持續強降雨 多處地下道淹水逾1公尺 香山高中宣布停課

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新竹縣豪雨，竹北市今晨起陸續出現災情，有多處住家淹水，竹北市中和街地下道淹水有3輛轎車受困，駕駛受困車頂。新竹縣消防局獲報派員協助脫困，所幸未釀傷亡。

新竹縣消防局透過訊息通報表示，今天凌晨近2時許轄內有10鄉鎮的時雨量超過警戒值，截至上午8時許共有28件因豪雨造成道路淹水受阻案件。

消防局指出，經消防人員出勤巡查，凌晨2時43分發現竹北市中正西路861巷淹水，積水至膝蓋高度，消防與警察人員協助3名民眾撤離至新竹縣警察局竹北派出所暫置。

另外，凌晨3時57分竹北市鳳岡路五段397號住宅淹水，水深約30公分，消防人員協助撤離5名民眾（3大、2小）至新豐鄉親戚家。

消防局指出，凌晨5時許再接獲通報，指竹北市中和街地下道有民眾受困車頂。獲報後，消防人員立刻到場救援，發現有3輛轎車於淹水的地下道拋錨，立即協助在車頂上等待救援的3名民眾脫困。

另外，在竹北市興隆路一段（鐵道路橋下）也有2車3人受困，消防人員獲報後前往協助脫困至安全處，所幸均未釀人員傷亡。消防局指出，相關案件均已列入管制，並通報相關單位後續處理。

首次發稿: 2023-05-19 09:52

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新竹市政府今天(19日) 表示，新竹地區自凌晨起持續強降雨，雨量已超過市內排水系統負荷，造成轄內包括護城河周邊及多處地下道積淹水，提醒民眾注意安全。

新竹市自凌晨起持續強降雨，造成多處道路及地下道嚴重積水，新竹市消防局長李世恭指出，目前轄內有4處地下道淹水，已出動人員及抽水機到場抽水，盼能盡早恢復交通。

新竹市政府表示，新竹地區自昨(18日) 深夜開始降雨，今天凌晨雨勢漸強，不時可聽見雷聲及閃電情形，雨勢造成多處路面及地下道積水。

根據中央社，新竹市持續強降雨，有民眾在臉書多個地方社團分享及討論新竹地區多處積淹水情形，不少網友還分享新竹市元培地下道淹水照片，畫面可以看見整個地下道已遭水完全淹沒；此外，新竹縣竹北市中和街地下道也已淹水，水深逾100公分。

新竹市政府上午發布新聞資訊表示，目前轄內多處積淹水，護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深已約100公分。

竹市府指出，目前已將淹水的地下道封閉，竹市已啟動各式抽水設備進行排除中，以減少因積淹水可能帶來的災情，呼籲有行經低窪地區周邊請務必小心，應避開淹水路段，勿強行通過。

新竹地區凌晨起連續降雨，造成多處地下道、路面淹水，新竹市香山高級中學今早緊急宣布，因豪雨造成元培地下道淹水，全校學生停課1天。

行政院人事行政總處目前公布的訊息則是：

行政院人事行政總處 超連結

【持續更新】台灣中央氣象局針對桃園新竹苗栗新北基隆 豪大雨特報

台灣新竹持續強降雨 多處地下道淹水逾1公尺 香山高中宣布停課