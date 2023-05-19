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〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/05/19 14:52
國民黨17日宣布徵召新北市長侯友宜代表角逐2024總統大選，侯友宜致詞時高喊要再次讓政黨輪替、團結勝選，現場氣氛熱烈。中央社

國民黨17日宣布徵召新北市長侯友宜代表角逐2024總統大選，侯友宜致詞時高喊要再次讓政黨輪替、團結勝選，現場氣氛熱烈。中央社

國民黨正式徵召新北市長侯友宜角逐下屆總統大位，侯友宜是否要請辭新北市長的爭議，立刻浮上台面，這勢必會成為後續攻防的議題，不過，真正該檢視的是侯友宜在新北市政績，才能提供市民和國人判斷，作為未來投票的參考依據。

侯友宜正式獲得國民黨徵召後，包括民進黨和民眾黨都不約而同將矛頭對準侯友宜，一方面是他違背與新北市民的承諾，一方面是接下來的選舉過程，身兼新北市長、總統參選人等多重身分，絕對會分身乏術，無法扮演好新北市長的角色。

很早就決定參選總統的侯友宜，當然會意識到是否要「請辭參選」、「帶職參選」或「請假參選」的爭議，因此，外界挑起這個話題時，侯友宜陣營透露將會採取請假參選的模式，並且會捐出市長薪水，顯然早有定調和準備。

或許，一般人會以為這是採取上一屆總統大選、前高雄市長韓國瑜請假參選的模式，但其實也保留了一個彈性空間，侯友宜初期一定是以請假方式投入選戰，但若是選情接近時，侯友宜也可能宣布請辭新北市長、藉此宣示自己已無退路的決心。

這些都是操之在侯友宜，有可能扣分，也可能是加分，其他陣營或許可以窮追猛打這項議題，不過，要不要請辭、何時請辭，侯友宜陣營肯定會做於有利於自己選情的最佳判斷。

這個戰場或許不必清空，因為只要侯友宜還是新北市長的一天，到投票前一刻都會有此一爭議，即便是其他政黨不操作，侯友宜陣營自己就會陷入這個泥沼中，不敢掉以輕心。

因此，若是要與侯友宜在總統大選的舞台上同場較勁，可能要再另闢其他戰場，除了未來國政理念辯論外，一個影響性更大焦點是侯友宜這幾年在新北市的施政，例如，新竹棒球場改建結果，嚴重打擊林智堅領導新竹市府團隊的形象，這類施政不佳所造成的殺傷力，遠遠超過侯友宜是否要請辭的攻防。

畢竟，過去施政成績，都是選民投票參考的依據，國民黨勢必會把民進黨過去八年執政總帳算到賴清德頭上，民進黨也必須好好重新檢討最近五年新北市府的表現，提供給選民抉擇。
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