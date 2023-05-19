〈時評〉帶職參選爭議外　侯友宜政績才是攻防焦點

國民黨正式徵召新北市長侯友宜角逐下屆總統大位， 侯友宜是否要請辭新北市長的爭議，立刻浮上台面， 這勢必會成為後續攻防的議題，不過， 真正該檢視的是侯友宜在新北市政績，才能提供市民和國人判斷， 作為未來投票的參考依據。

侯友宜正式獲得國民黨徵召後， 包括民進黨和民眾黨都不約而同將矛頭對準侯友宜， 一方面是他違背與新北市民的承諾，一方面是接下來的選舉過程， 身兼新北市長、總統參選人等多重身分，絕對會分身乏術， 無法扮演好新北市長的角色。

很早就決定參選總統的侯友宜，當然會意識到是否要「請辭參選」、 「帶職參選」或「請假參選」的爭議，因此，外界挑起這個話題時， 侯友宜陣營透露將會採取請假參選的模式，並且會捐出市長薪水， 顯然早有定調和準備。

或許，一般人會以為這是採取上一屆總統大選、 前高雄市長韓國瑜請假參選的模式，但其實也保留了一個彈性空間， 侯友宜初期一定是以請假方式投入選戰，但若是選情接近時， 侯友宜也可能宣布請辭新北市長、藉此宣示自己已無退路的決心。

這些都是操之在侯友宜，有可能扣分，也可能是加分， 其他陣營或許可以窮追猛打這項議題，不過，要不要請辭、 何時請辭，侯友宜陣營肯定會做於有利於自己選情的最佳判斷。

這個戰場或許不必清空，因為只要侯友宜還是新北市長的一天， 到投票前一刻都會有此一爭議，即便是其他政黨不操作， 侯友宜陣營自己就會陷入這個泥沼中，不敢掉以輕心。

因此，若是要與侯友宜在總統大選的舞台上同場較勁， 可能要再另闢其他戰場，除了未來國政理念辯論外， 一個影響性更大焦點是侯友宜這幾年在新北市的施政，例如， 新竹棒球場改建結果，嚴重打擊林智堅領導新竹市府團隊的形象， 這類施政不佳所造成的殺傷力，遠遠超過侯友宜是否要請辭的攻防。

畢竟，過去施政成績，都是選民投票參考的依據， 國民黨勢必會把民進黨過去八年執政總帳算到賴清德頭上， 民進黨也必須好好重新檢討最近五年新北市府的表現， 提供給選民抉擇。