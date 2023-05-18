肯德基爺爺去哪了？謎底揭曉親下海捕新鮮食材　新品台灣獨家開賣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）肯德基盛夏新品「夏威夷海洋Q蝦堡」即將於5月23日上市。

近日肯德基突然緊急發佈一篇「尋爺啟事」，對外釋出「肯德基爺爺 驚傳出走了！？因為這一次，爺爺說他有自己想做的事。」此舉隨即 引發網友猜測，有人推測是要出海鮮相關新品，也有人預測要把消失的雞米花改成魷米花，品牌於今（18）日正式揭曉，原來爺爺親自下海去尋找絕鮮海味，推出新品「夏威夷海洋Q蝦堡」以嚴選白蝦搭配肯德基的秘製醃漬粉製成的咔滋 Q彈黃金蝦排，搭配新鮮蒜末、檸檬汁、 芥末醬調製而成的香蒜醬汁及新鮮番茄片與鳳梨片． 帶來絕妙酸甜平衡滋味，每一口都能感受到Q蝦爆滿的爽脆海鮮風味。

品牌同步推出全新商品「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，當最咔滋 Q彈的黃金蝦排，搭配最酥脆的原塊雞肉排，黃金蝦排的Q彈鮮美與 炸雞的酥脆爽口完美結合，海陸雙重口感與美味一次到位， 重磅海陸饗宴一次滿足。

此兩款限定新品均有推出獨家會員專屬優惠餐，即日起開放PK APP搶先預購！「夏威夷海洋Q蝦堡會員餐」內容包含： 夏威夷海洋Q蝦堡x1+脆薯(小)x1+可樂(小)x1，定價$ 150；「海陸咔啦脆雞Q蝦堡會員餐」內容則包含：海陸咔啦脆雞 Q蝦堡x1+脆薯(小)x1+可樂(小)x1，定價$175。

另外，超夯消暑新口味「芒果百香果冰淇淋大福」 Q彈的陽光金黃麻糬皮，包裹著香甜馥郁的百香果冰淇淋， 搭配飽滿鮮澄的芒果醬，口感清爽止渴，果香酸甜味十足！芒果百香果冰淇淋大福」單顆售價$52， 銷售期間只要購買肯德基套桶餐加點雙色冰淇淋大福禮盒(8顆/盒 )，即可享有85折特價只要$347（原價$408）。



夏威夷海洋Q蝦堡。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



芒果百香果冰淇淋大福。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)