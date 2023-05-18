賣不好乾脆免費　南韓饒舌歌手演唱會僅售出16%　Swings認傷自尊心：我請客

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓饒舌歌手Swings即將舉辦AP Alchemy家族演唱會，但開唱在即，票券卻只售出不到16%，Swings昨（17）日於IG宣布改為全部免費，並坦言自尊心受創。

南韓饒舌歌手Swings目前為江南大叔Psy旗下藝人，但同時也自己創立了音樂廠牌「AP Alchemy」，曾擔任他計畫在6月3日舉辦家族演唱會，場地可容納近6,000人，票價不分區一律為99,000韓元（約2,280元台幣），預計演出150分鐘，出席的旗下藝人包含Giriboy、Kidmili、Blacknut、Young 等多名南韓知名嘻哈歌手，但售票情形卻不如預期，目前僅賣出不到1,000張票。

門票銷售率超低的情況下，許多人擔心演唱會是否會因此取消，昨日Swings在IG上現身表示，身為老闆，他該負起責任，他不僅不會取消演唱會，還決定將演唱會改為免費演出，並對購買門票的人表達感謝，表示將全面退費，並保留原先購買的位置。

Swings說，現在還有5000個名額可以免費入場，他只希望大家多多聽專輯，熟練所有的曲子，穿雙舒服的鞋及帶好水，享受他們的演唱會。

Swings也坦言，這次的銷售情形讓他自尊心受損，他承認自己沒有做好市場調查，但他承諾將負起老闆的責任，等領旗下藝人成長，在接下來的一年內努力創造歌手的價值，並在明年同個場地再次舉辦售票演唱會。

對此，網友紛紛表示「賣不出去改脆改成免費，真帥氣」、「如果是我，我至少也要拿到那1,000張票的收入」、「雖然這應該是行銷手法的一種，但還是很帥氣」，贊同Swings的大方行為，但也有人認為，演唱會除了少部分較知名的歌手外，其他大多不認識，因此讓人降低想去的意願。