台北遠東香格里拉暨Mega50 台北國際觀光博覽會TTE 5/19線上博覽會搶先開賣

看準疫後旅遊餐飲市場，台北遠東香格里拉及其館外餐宴會館Mega50，將聯手自5月26日至29日參加位於世貿一館的「台北國際觀光博覽會」(攤位A214)，推出豐富多樣的住宿、餐券超值優惠以及展場限定滿額禮，吸引民眾到場搶好康。住宿券以雙人入住尊榮客房最低優惠24折，每晚只要5,499元起，人氣自助餐「遠東Café」餐券每客830元起，最低約73折。此外，新北美食地標Mega50旗下三間餐廳「望月樓」粵菜、「Asia49亞洲料理及酒廊」、及「50樓Café」自助餐廳也推出特惠餐券6折起。諸多特惠將搶先一步自5月19日至6月2日展開線上旅展，計畫暑假出遊聚餐的消費者，一定要把握良機，鎖定這波好康優惠！

台北遠東香格里拉五星食宿優惠 奢華微旅行只要5,499起

後疫情時代，飯店住宿與用餐人潮回流，此次於台北國際觀光博覽會，台北遠東香格里拉主打超人氣遠東Café自助餐廳，特別推出感恩回饋價，包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，最低優惠77折，下午茶每位僅需830元(原價1,078元)、自助午、晚餐最低1,330元起 (原價1,738元)。於博覽會現場消費還有限定滿額禮，凡購買台北遠東香格里拉與Mega 50餐券單筆消費滿8,888元，即贈一份台北遠東香格里拉精選番茄牛肉麵。

不僅省荷包樂饗五星自助美食，還有超值住房優惠，每晚只要5,499元即可雙人入住台北遠東香格里拉尊榮客房，約24折，尊榮客房雙人住宿一晚含兩客早餐優惠價6,499元(原價24,712元，享26折)、另有超豪華客房雙人平日(週日至週四)一晚住宿，含兩客早餐僅需7,999(原價26,444元，享3折)；想要感受奢華放鬆的微旅行則推薦豪華閣客房，住宿期間還可享豪華閣禮遇，包含早餐、下午茶以及黃昏雞尾酒及輕食時光，每晚僅需8,300元(原價24,833元，約33折)，住宿期間還可自在享用飯店頂樓景觀恆溫泳池、健身房、三溫暖等休閒設施；另加碼推出買10晚送2晚尊榮客房雙人住宿券含早餐的優惠活動，原價每組247,120元，特惠價只要64,990元，平均每晚5,416元，非常適合暑假期間家庭旅遊。上述住宿券每款每日限量100組，於暑假期間使用博覽會購買的住宿券，還可免費入場體驗獨家打造的「夏日海樂園」親子友善六大主題遊樂空間。

餐廳訂位請洽：(02) 7711-2080，訂房專線：(02) 2376-3266。

台北遠東香格里拉國際觀光博覽會展場訂購單

新北美食地標Mega50琳瑯餐券祭出特惠，最低6折起

新北美食地標Mega50旗下餐廳也祭出琳瑯美食特惠，包括以新派粵菜和造型港點聞名雙北的「望月樓」，推出集結主廚招牌菜的《雅月個人套餐》特惠價1,600元 (原價2,046元/78折)；匯聚美食美景的全國最高自助餐廳「50樓Café」，則有《平日週一至週五自助午/晚餐四客券組》74折特惠，平均每客只要810元；至於擁有無邊際觀景台的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，特別以熱賣且打6折的《海陸豪華火鍋雙人套餐券》吸引買家，優惠價只要1,988元(原價3,289元)。欲洽詳情請電專線：(02)7705-9723。

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