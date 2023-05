富邦金控2023年第一季稅後淨利139.83億元　每股盈餘1.13元

富邦金融控股公司(2881)今(18)日舉行法說會,公佈20 23年第一季自結財務數字以及營運狀況, 子公司持續維持穩健績效表現,2023年第一季富邦金控稅後淨利 139.83億元,每股盈餘(EPS)1.13元,稅後淨利、 每股盈餘皆續居金控業之冠。

截至2023年3月底富邦金控總資產逾10.6兆元,淨值7, 131億元,普通股每股淨值為49.80元,較上季成長31%。 資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0. 52%與8.75%。

富邦金控4月27日董事會通過擬配發普通股每股現金股利1.5元 及股票股利0.5元,合計每股總股利配發2.0元, 總股利配發率達56.5%,維持穩定平衡的股利政策。 富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後淨利78.85億元, 累計今年前4月稅後淨利218.68億元,每股盈餘為1.76元 ,續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。

富邦金控續登國際「永續」最高殿堂 以Run For GreenTM為主軸發展綠色金融

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控各子公司維持穩健的營運績效 ,第一季稅後淨利、每股盈餘雙雙居金控業之冠。台北富邦銀行與富 邦證券分別於4月1日及4月9日順利完成與日盛銀行、 日盛證券之合併,合併後各項業務規模及客戶數顯著提升, 北富銀分行家數為民營銀行第一,未來可望進一步發揮合併綜效。

蔡明興指出,富邦金控更持續深耕永續經營,今年第一季入選202 3年DJSI永續年鑑 (The S&P Global Sustainability Yearbook 2023),ESG評分居全球保險業的前5%。 旗下各子公司持續發揮金融影響力,第一季成果包括: 富邦人壽積極推廣保單電子化, 第一季電子保單簽發與契約條款申辦率已達22.4%, 申辦件數較去年同期成長14%。台北富邦銀行統籌主辦緯創5億美 元永續連結聯貸案,及印度國家銀行10億美元「 企業社會責任貸款」聯貸案。富邦產險積極協助客戶轉型,推出綠色 永續保險相關商品,今年前3月簽單保費收入達25.65億元。 富邦證券以具體行動支持綠色金融,截至今年3月底在低碳投資、綠 能科技投資分別達27.43億元及15.78億元。

富邦人壽第一季稅後淨利業界第一 投資績效維持良好

儘管升息效應及資本市場震盪持續,富邦人壽2023年第一季稅後 淨利72.48億元,居業界第一;初年度保費(FYP) 、總保費(TP)及初年度等價保費(FYPE)均位居業界第二。 富邦人壽持續提升分期繳商品銷售,分期繳銷售佔比由18.2%提 升至39.2%,健康及傷害險等銷售佔比由3.9%提升至8. 2%。受惠第一季分期繳商品業績提升,富邦人壽FYPE成長達2 0.8%,相較業界FYPE負成長6.5%,表現優異,同時帶動 FYPE/FYP比率提升至41.6%,新契約價值(VNB) 年增29.9%。富邦人壽銷售以自有通路為主,佔FYP逾7成, 外部銀行通路佔比自16.4%提升至22.6%,亦有顯著提升, 銀保通路業界排名穩居第一,並透過加強分期繳商品銷售,提升FY PE業績及佔比。

投資組合上,國內股票投資部位佔比上升, 反映國內股市回升影響及股票配置增加; 現金部位仍維持相對較高水位,將視市場變化伺機布局以提升收益, 海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。 富邦人壽截至3月底總投資資產達4兆7,405億元, 受惠整體利息收益增加,經常性投資收益較去年同期成長13.2% ,帶動投資報酬率為3.32%,與負債成本相比仍維持正利差。 在保費組成調整下,損益兩平點改善。

受惠金融市場回穩及金融資產重分類,2023年第一季富邦人壽金 融資產未實現餘額較去年底大幅改善,截至2023年3月底淨值比 約8.3%,資本適足率(RBC)近300%。

台北富邦銀行第一季稅後淨利創新高 分行家數躍居民營銀行第一

台北富邦銀行2023年第一季稅後淨利69.08億元, 單季稅後淨利創歷史新高, 若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益,年成長達60%。4月 1日與日盛銀行順利完成合併,分行家數躍居民營銀行第一。 受惠存放結構調整及海外放款成長,第一季利息淨收益成長2.7% 。由於金融市場相對回穩及疫情解封,帶動財管及信用卡收益增加, 手續費淨收益年成長17.4%。整體淨收益年增10.5%, 若排除2022年第一季一次性廉價購買利益,淨收益年增達39% 。

台北富邦銀行2023年第一季整體放款餘額年成長4.4%, 其中個人放款年成長5.7%,企業授信放款年成長3.0%, 企業授信主要成長來自外幣,中小企業授信餘額年成長7.3%, 動能穩健。整體存款餘額較去年同期成長6.1%, 主要來自個金存款增加。外幣放款佔比增加及外幣存放比提升, 帶動淨利差(NIM)及存放利差分別較上季成長2bps、4bp s,受惠台美利差擴大,第一季NIM若包含SWAP收益為1. 29%,較去年同期增加25bps。資產品質方面,逾期放款比率 0.14%,備抵呆帳覆蓋率931.50%,皆優於產業平均。

信用卡業務方面,台北富邦銀行2023年第一季信用卡累積發卡超 過80萬張,較去年同期成長3.8倍,COSTCO聯名卡貢獻超 過8成以上,整體有效卡數及簽帳金額分別成長23.0%、19. 9%。財富管理手續費收入年成長18.6%,客戶資產穩健成長, 財管AuM年成長8%。海外分行受升息帶動淨收益年增114. 6%,越南、香港及新加坡分行營運動能與資產品質穩健, 海外分行稅後淨利年增達131.6%。

富邦產險市佔率續居市場龍頭 富邦證券獲利倍增

富邦產險2023年第一季稅後淨損42.54億元, 若排除防疫保單影響,2023年第一季稅後淨利為9.7億元, 防疫保單自留賠款於3月底仍有準備金餘額23.87億元, 預估足以因應後續理賠需求,若排除防疫險影響,核保利潤年成長達 126%,自留綜合率87.7%。富邦產險2023年第一季簽單 保費成長10.2%,市佔率達25.7%,續居市場龍頭; 由於投資績效持穩,投資報酬率達5.89%。富邦產險預計5月底 前完成增資160億元,RBC將恢復且高於法定標準。

富邦證券2023年第一季稅後淨利15.34億元, 較去年同期成長100.6%,主要受惠今年以來台股行情走升, 證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。 展望與日盛證整併發揮效益,有助各項業務規模與市佔提升,經紀、 融資、複委託、興櫃均將居市場前三大。

富邦華一銀行2023年第一季持續調整放款策略, 減降資產負債規模,以因應當前經濟金融情勢變化。 受惠美元利差擴大,若考量SWAP收益,NIM為1.49%, 與去年同期持平。資產品質以維持穩健為目標。

富邦人壽2022年底EV 7,986億元 反映在富邦金控每股EV 64.4元

富邦金控今日也公佈2022年底富邦人壽隱含價值( Embedded Value,簡稱EV),由於2022年受到資本市場震盪影響, 使得調整後淨值下降至4,155億元,年減30.3%; 有效契約價值3,831億元,年成長0.8%;整體2022年底 隱含價值7,986億元,較2021年底的9,765億元下滑1 8.2%。

2022年受疫情、經濟環境動盪影響,整體市場銷售量下滑26. 2%,其中投資型商品減少最為顯著,富邦人壽初年度保費年下滑1 6.3%,因分期繳銷售增加商品組合改善,新契約價值( Value of New Business,簡稱VNB)為166億元,年減6.8%。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為64.4元。精算評估價值( Appraisal Value,簡稱AV)方面,若計入未來20年新契約價值, 富邦人壽2022年底的AV為9,639億元,換算金控每股AV 為77.8元。

富邦金控及各子公司2023年第一季重要財務數字詳如下表:

單位:新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 7,248 0.51% 8.54% 5,668,952 台北富邦銀行 6,908 0.71% 11.47% 3,922,025 富邦華一銀行-註 270 0.19% 3.10% 541,054 富邦產險 (4,254) (14.49%) (611.01%) 120,146 富邦證券 1,534 4.34% 18.01% 143,986 富邦金控 13,983 0.52% 8.75% 10,629,619

註:相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。