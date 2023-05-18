富邦金控2023年第一季稅後淨利139.83億元　每股盈餘1.13元

富邦金融控股公司(2881)今(18)日舉行法說會，公佈20 23年第一季自結財務數字以及營運狀況， 子公司持續維持穩健績效表現，2023年第一季富邦金控稅後淨利 139.83億元，每股盈餘(EPS)1.13元，稅後淨利、 每股盈餘皆續居金控業之冠。

截至2023年3月底富邦金控總資產逾10.6兆元，淨值7, 131億元，普通股每股淨值為49.80元，較上季成長31%。 資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0. 52%與8.75%。

富邦金控4月27日董事會通過擬配發普通股每股現金股利1.5元 及股票股利0.5元，合計每股總股利配發2.0元， 總股利配發率達56.5%，維持穩定平衡的股利政策。 富邦金控並於本月10日公布4月份自結稅後淨利78.85億元， 累計今年前4月稅後淨利218.68億元，每股盈餘為1.76元 ，續居金控業稅後淨利及每股盈餘獲利王。

富邦金控續登國際「永續」最高殿堂 以Run For GreenTM為主軸發展綠色金融

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控各子公司維持穩健的營運績效 ，第一季稅後淨利、每股盈餘雙雙居金控業之冠。台北富邦銀行與富 邦證券分別於4月1日及4月9日順利完成與日盛銀行、 日盛證券之合併，合併後各項業務規模及客戶數顯著提升， 北富銀分行家數為民營銀行第一，未來可望進一步發揮合併綜效。

蔡明興指出，富邦金控更持續深耕永續經營，今年第一季入選202 3年DJSI永續年鑑 (The S&P Global Sustainability Yearbook 2023)，ESG評分居全球保險業的前5%。 旗下各子公司持續發揮金融影響力，第一季成果包括： 富邦人壽積極推廣保單電子化， 第一季電子保單簽發與契約條款申辦率已達22.4%， 申辦件數較去年同期成長14%。台北富邦銀行統籌主辦緯創5億美 元永續連結聯貸案，及印度國家銀行10億美元「 企業社會責任貸款」聯貸案。富邦產險積極協助客戶轉型，推出綠色 永續保險相關商品，今年前3月簽單保費收入達25.65億元。 富邦證券以具體行動支持綠色金融，截至今年3月底在低碳投資、綠 能科技投資分別達27.43億元及15.78億元。

富邦人壽第一季稅後淨利業界第一 投資績效維持良好

儘管升息效應及資本市場震盪持續，富邦人壽2023年第一季稅後 淨利72.48億元，居業界第一；初年度保費(FYP) 、總保費(TP)及初年度等價保費(FYPE)均位居業界第二。 富邦人壽持續提升分期繳商品銷售，分期繳銷售佔比由18.2%提 升至39.2%，健康及傷害險等銷售佔比由3.9%提升至8. 2%。受惠第一季分期繳商品業績提升，富邦人壽FYPE成長達2 0.8%，相較業界FYPE負成長6.5%，表現優異，同時帶動 FYPE/FYP比率提升至41.6%，新契約價值(VNB) 年增29.9%。富邦人壽銷售以自有通路為主，佔FYP逾7成， 外部銀行通路佔比自16.4%提升至22.6%，亦有顯著提升， 銀保通路業界排名穩居第一，並透過加強分期繳商品銷售，提升FY PE業績及佔比。

投資組合上，國內股票投資部位佔比上升， 反映國內股市回升影響及股票配置增加； 現金部位仍維持相對較高水位，將視市場變化伺機布局以提升收益， 海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。 富邦人壽截至3月底總投資資產達4兆7,405億元， 受惠整體利息收益增加，經常性投資收益較去年同期成長13.2% ，帶動投資報酬率為3.32%，與負債成本相比仍維持正利差。 在保費組成調整下，損益兩平點改善。

受惠金融市場回穩及金融資產重分類，2023年第一季富邦人壽金 融資產未實現餘額較去年底大幅改善，截至2023年3月底淨值比 約8.3%，資本適足率(RBC)近300%。

台北富邦銀行第一季稅後淨利創新高 分行家數躍居民營銀行第一

台北富邦銀行2023年第一季稅後淨利69.08億元， 單季稅後淨利創歷史新高， 若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，年成長達60%。4月 1日與日盛銀行順利完成合併，分行家數躍居民營銀行第一。 受惠存放結構調整及海外放款成長，第一季利息淨收益成長2.7% 。由於金融市場相對回穩及疫情解封，帶動財管及信用卡收益增加， 手續費淨收益年成長17.4%。整體淨收益年增10.5%， 若排除2022年第一季一次性廉價購買利益，淨收益年增達39% 。

台北富邦銀行2023年第一季整體放款餘額年成長4.4%， 其中個人放款年成長5.7%，企業授信放款年成長3.0%， 企業授信主要成長來自外幣，中小企業授信餘額年成長7.3%， 動能穩健。整體存款餘額較去年同期成長6.1%， 主要來自個金存款增加。外幣放款佔比增加及外幣存放比提升， 帶動淨利差(NIM)及存放利差分別較上季成長2bps、4bp s，受惠台美利差擴大，第一季NIM若包含SWAP收益為1. 29%，較去年同期增加25bps。資產品質方面，逾期放款比率 0.14%，備抵呆帳覆蓋率931.50%，皆優於產業平均。

信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年第一季信用卡累積發卡超 過80萬張，較去年同期成長3.8倍，COSTCO聯名卡貢獻超 過8成以上，整體有效卡數及簽帳金額分別成長23.0%、19. 9%。財富管理手續費收入年成長18.6%，客戶資產穩健成長， 財管AuM年成長8%。海外分行受升息帶動淨收益年增114. 6%，越南、香港及新加坡分行營運動能與資產品質穩健， 海外分行稅後淨利年增達131.6%。

富邦產險市佔率續居市場龍頭 富邦證券獲利倍增

富邦產險2023年第一季稅後淨損42.54億元， 若排除防疫保單影響，2023年第一季稅後淨利為9.7億元， 防疫保單自留賠款於3月底仍有準備金餘額23.87億元， 預估足以因應後續理賠需求，若排除防疫險影響，核保利潤年成長達 126%，自留綜合率87.7%。富邦產險2023年第一季簽單 保費成長10.2%，市佔率達25.7%，續居市場龍頭； 由於投資績效持穩，投資報酬率達5.89%。富邦產險預計5月底 前完成增資160億元，RBC將恢復且高於法定標準。

富邦證券2023年第一季稅後淨利15.34億元， 較去年同期成長100.6%，主要受惠今年以來台股行情走升， 證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。 展望與日盛證整併發揮效益，有助各項業務規模與市佔提升，經紀、 融資、複委託、興櫃均將居市場前三大。

富邦華一銀行2023年第一季持續調整放款策略， 減降資產負債規模，以因應當前經濟金融情勢變化。 受惠美元利差擴大，若考量SWAP收益，NIM為1.49%， 與去年同期持平。資產品質以維持穩健為目標。

富邦人壽2022年底EV 7,986億元 反映在富邦金控每股EV 64.4元

富邦金控今日也公佈2022年底富邦人壽隱含價值( Embedded Value，簡稱EV)，由於2022年受到資本市場震盪影響， 使得調整後淨值下降至4,155億元，年減30.3%； 有效契約價值3,831億元，年成長0.8%；整體2022年底 隱含價值7,986億元，較2021年底的9,765億元下滑1 8.2%。

2022年受疫情、經濟環境動盪影響，整體市場銷售量下滑26. 2%，其中投資型商品減少最為顯著，富邦人壽初年度保費年下滑1 6.3%，因分期繳銷售增加商品組合改善，新契約價值( Value of New Business，簡稱VNB)為166億元，年減6.8%。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為64.4元。精算評估價值( Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值， 富邦人壽2022年底的AV為9,639億元，換算金控每股AV 為77.8元。

富邦金控及各子公司2023年第一季重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 7,248 0.51% 8.54% 5,668,952 台北富邦銀行 6,908 0.71% 11.47% 3,922,025 富邦華一銀行-註 270 0.19% 3.10% 541,054 富邦產險 (4,254) (14.49%) (611.01%) 120,146 富邦證券 1,534 4.34% 18.01% 143,986 富邦金控 13,983 0.52% 8.75% 10,629,619

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。