中華電信攜手Nokia驗證高速25GS-PON技術　提供光世代飆速與5G基站傳輸方案

為持續提升客戶使用光世代服務的飆速體驗， 中華電信與NOKIA合作驗證新一代光纖到家(FTTH) 25GS-PON技術方案，確認其具備高速傳送、精準同步、 低時延等關鍵能力。為提高光纜資源使用效率，並評估25GS- PON設備與目前光纖到家網路使用的GPON及XGS- PON設備，可共用同一心光纖並同時運作， 具備跨世代FTTH技術共存於Outside Plant光纖網路的平滑演進能力。

5G毫米波(mmWave)技術可提高行動網路傳送速率， 但高頻訊號(如28Ghz)將面臨訊號容易衰減、 導致需建設更多數量5G基地台來提供涵蓋， 隨之也增加了光纖數量的需求。此議題在未來25GS- PON設備商用後，將可利用既有光纖網路來快速導入與建置， 提供5G基站前傳(fronthaul)與後傳( backhaul)方案， 有助於降低5G光纜數量需求與加速5G基地台建設， 提供客戶綿密無縫的5G服務，享受高速體驗與更佳服務品質。

中華電信技術長暨研究院院長林榮賜表示，穩定的光纖傳輸網路及營運成本的整體節降， 是支撐行動網路涵蓋的重要基石；而驗證25GS- PON在終端光纖可以與現網高速寬頻方案共存， 是行固網融合的重要應用。

台灣諾基亞通信公司總經理劉明達表示，25GS- PON採用Quillion晶片， 是目前全球接取網路具備最高運算能力、最省功耗， 相容於NOKIA全球市佔第一的PON平台， 以及是協助行固網融合關鍵的方案。

中華電信研究院將持續投入光纖網路技術研究及參與國際標準組織， 與合作夥伴共同實現行固網融合及永續發展願景。