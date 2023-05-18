日本廣島G7峰會 誰會參加？議題為何？

更新時間：05-18 20:40

美國總統拜登今（18）日台灣時間下午4時許抵達廣島，與日本首相岸田文雄進行場邊會晤。根據白宮發布的會談摘要，二人重申反對任何企圖以武力改變台海現狀的作為，以及維繫台海和平穩定的決心。

拜登也承諾，強化美日安保、經濟、能源科技合作，延伸嚇阻承諾，透過美國主導的印太經濟架構（IPEF），提升關鍵礦物供應鏈韌性。

區域情勢方面，美日將持續支持烏克蘭自我防衛抵禦俄國、因應北韓的核武及飛彈挑戰、增加與南韓及四方安全對話（QUAD）國家的合作，並就中國違背國際法的威逼行徑加以因應。



美日場邊會（圖／美聯社）

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發布時間：05-18 17:30

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）七大工業國（G7）領袖峰會將於19日至21日在廣島登場，由日本擔任東道主，全球勢力最大的幾大民主國家領導人將齊聚一堂，研商議題從安全問題到中國、北韓與俄國威脅，美聯社整理了本會亮點。

G7峰會是什麼？

G7包含加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國，今年由日本擔任輪值主席國。兩位歐盟代表、國際組織及非G7國家代表也會參與部分議程。討論議題涵蓋經濟政策、安全、氣候變遷、能源及性別問題。

首個G7峰會是於1975年在法國召開，研議如何因應阿拉伯實施石油禁運導致的經濟危機。當時僅只有G6，加拿大於1976年加入，成為G7，俄國於1998年加入，成為G8，但在俄國2014年併吞烏克蘭克里米亞後，被逐出組織。

與會者有誰？

除了成員國領袖，澳洲、巴西、葛摩聯盟、庫克群島、印度、印尼、南韓、越南領袖皆受邀，此乃日本首相岸田文雄為了與開發中國家加強連結的一環。聯合國、國際能源總署、國際貨幣基金、經濟合作暨發展組織、世界銀行、世界衛生組織、世界貿易組織也都會派員參加。

G7國家佔全球經濟活動的比例從40年前的50%縮減至今日的30%，而中國、印度、巴西等開發中經濟體的占比逐漸增加，由於G7益發仰賴較不富裕的國家，其重要性及在全球經濟的領導地位受到挑戰。

為何選在廣島？

廣島是岸田的家鄉，也是二戰原爆災區。選擇此地，凸顯了核裁軍（nuclear disarmament）與核不擴散將是本次峰會的重要議程。

俄國的核武威嚇、中國與北韓的核武與飛彈發展，使核裁軍之路困難重重。受美國核保護傘庇護的日本，也遭批評，在此事上的承諾淪為空話。岸田將試圖在艱困的現實與無核武世界的理想之間，打造出一條可行之路。

岸田將在廣島和平紀念公園迎接賓客，也可能與眾人一同參訪廣島原爆圓頂館，並與原爆倖存者會談。他在視察準備工作時表示，「核裁軍的第一步，就是讓眾人看到原爆後果的第一手畫面。」

重點議題為何？

強烈譴責俄烏戰爭、強力支持烏克蘭、中國對台灣威脅、降低西方國家在經濟與供應鏈對中國的依賴，都是主要議題。

此外，為了拉攏正在崛起的「全球南方」（Global South）國家，如西方強權曾經的殖民地，G7也將提供這些國家在衛生、糧食安全、基礎建設等方面的支持。

其他亮點

全球都在關注，日相岸田文雄與美國總統拜登、南韓總統尹錫悦的場外會談。三人將就安全合作、核嚇阻機制進行討論。

岸田與尹錫悦也會在廣島原爆紀念儀式中向南韓死難者致意。朝鮮半島曾於1910-1945年受日本殖民，留下了巨大傷痛，兩國近來有意消弭歷史仇恨，這項活動意在展現雙方與過去和解的誠意。



位於廣島的嚴島神社，列入G7賓客造訪名單（圖／美聯社）



廣島和平紀念公園（圖／美聯社）