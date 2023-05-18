台灣集保結算所推動數位轉型　導入RPA 人工作業減少70%

面對少子化的市場環境與數位化浪潮，如何提高生產力是各產業共通的問題，企業因而尋求機器人流程自動化（Robotic Process Automation, RPA）解決方案，提升企業生產力。集保結算所於多項核心業務流程中導入RPA，透過數位助理與人機協作，大幅減少人工作業時間，自動化成效卓著。

集保結算所副總經理張秀珍表示，公司持續採用數位科技來提升業務運作效率，領先市場提供優質服務，並同步優化相關作業流程，藉由RPA快速處理大量具明確標準程序的特性，將原本例行繁瑣的作業予以系統化、自動化，進而讓員工可以專注在更具價值的工作上，以提供市場加值創意的數位服務。

集保結算所在導入RPA初期，先透過工作坊讓公司各部門認識RPA，瞭解適合應用的場景及限制，並同步培訓公司內部的商業分析師(Business Analyst, BA)，後續透過需求分析、流程梳理，協助各部門評選適合RPA應用的作業流程，其範圍涵蓋了集保結算所各項核心系統，如核帳作業、利率報價核對作業、帳務款項查詢作業及債券資料建檔等共10項例行作業，導入RPA後平均作業時間較原人工作業減少約70%。

以短期票劵發行利率報價申報核對作業為例，原業務單位每日需人工連上23家利率報價機構網站，查詢及列印當天報價利率，再逐一比對各機構上傳集保網站當日所有利率內容之一致性，有錯誤時需聯絡機構更正，當比對全部正確後，再將定盤利率email給2家報社，最後資料歸檔留存。將上述繁瑣人工作業改用RPA自動處理後，大幅節省作業時間且每年節省紙張約一萬張，不僅提升作業品質與節能減碳之效益，透過RPA梳理流程及優化作業，亦增進企業營運的效能與韌性。

集保結算所讓RPA扮演員工的數位助理，以實際成效提高同仁接受度，讓非資訊單位同仁由被動參與轉為主動規劃的角色，藉由RPA提升數位能力，並賦權同仁自主導入RPA以落實思維轉變。集保結算所持續整合現有大數據資源，結合AI技術，提供更有效率的多元數位服務，以達到「金融基建、數位共好」的目標。

照片來源：集保結算所提供