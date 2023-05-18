關心偏鄉原童！臺灣企銀連12年贈營養早餐

臺灣企銀關懷偏鄉小學教育發展，連續12年投注經費捐助南投縣南 豐國小營養早餐，該校近期舉行新操場啟用典禮， 邀請臺灣企銀代表共襄盛舉，藉此機會當面頒發感謝狀， 答謝銀行長年對偏鄉學童的付出。

臺灣企銀中區區營運處處長林明毅表示，能與偏鄉孩子面對面相處、 同時與校方針對營養早餐議題交流，相當有意義。 該行主要鎖定以原住民為主的偏鄉小學捐助， 考量當地因人口外流嚴重、部分家庭資源貧乏， 導致學童無早餐可享用。除了南豐國小， 捐贈對象尚有南投縣雙龍國小、高雄市多納國小及屏東縣賽嘉國小， 12年來近60萬人次獲得營養早餐補給，增進孩童學習專注力。

該行也連續2年攜手企業客戶「妮娜巧克力」走入南投縣多所偏鄉國 小，將可可知識融入食農教育並舉辦手作體驗， 讓學童實踐環保愛地球理念。臺灣企銀近期亦採購近18公噸鳳梨分 送國內全體行員、長期扶助的4所國小學童、 偏鄉社區長者及食物銀行等，年初也曾採購逾7公噸鳳梨釋迦分送弱 勢家戶，以實際行動力挺農民，拋磚引玉邀請國人一同支持臺灣優質 農產品。

臺灣企銀落實企業社會責任，亦投入銀髮照護領域， 贊助地方社區發展協會成立「銀髮樂齡學堂」， 改善其硬體設施及補助食材費，提升長者、 獨居老人等共餐或送餐品質，至今累計成立20家據點，每年超過2 8萬人次受惠。 該行結合核心業務為學堂長者開辦信託及相關高齡金融知識講座， 並攜手臺北市立大學USR計畫規劃高齡運動健康課程， 深化銀髮照顧，持續以具體行動回饋社會。