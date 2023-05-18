黃珊珊宣布接柯文哲競選總幹事 喊話選民：台灣需要政黨和解、擺脫意識形態

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）民眾黨主席柯文哲獲黨中央通過，將角逐2024總統大位，台北市前副市長黃珊珊今（18）日在臉書證實，自己接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事，並呼籲選民一起聯手打造清廉勤政的政府。

黃珊珊首先感謝34萬台北選民的相挺，於去年11月26日，一起走出了自己的路，一起經歷難忘的選舉過程。她提到，我知道，你企盼走出藍綠對立外的新局，即使未能畢其功於一役，但是我堅信只要方向正確，我們一起堅持下去，就不怕路途遙遠。

黃珊珊說，四年前，柯文哲市長邀請，我有幸進入台北市政府擔任副市長，近3年的磨練，推動市政，和台北市民攜手對抗百年大疫，柯文哲是我勇往直前的堅強後盾，不論在市府期間的全權信任，清廉勤政的身體力行，我們都堅持理想信念始終如一。

她表示，柯文哲是我從政多年少見的非典型政治人物，即使有些人認為坦率和直白並不討喜，但從監督到合作，長年的近身觀察、朝夕相處與共同奮戰，我認為他在政壇是必要的存在，而且是十分珍貴的，因為腳踏實地，無私無我，實事求是的政治人物，已不多見。

2024年的總統大選，將進入改變臺灣的關鍵期，面對極端氣候、能源短缺、分配不均、戰爭風險、經濟革命，我們每一個台灣人，都將決定自己未來命運，你的選擇，將決定下一代生活在一個怎樣的台灣。

黃珊珊在臉書PO出柯文哲參選2024總統大選的宣示記者會資訊，並宣布正式接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事。她說，台灣需要 政黨和解、社會和諧、兩岸和平，從柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號，公開透明確實杜絕貪污腐化，理性務實才能擺脫意識形態，最重要的是，國家領導人要正直誠信、說到做到！

如果你相信我，你也可以相信柯文哲，我們，會一起聯手打造清廉勤政的政府、健康美好的國家，2024年，為台灣、為自己找一個好總統。