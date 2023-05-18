新北市文化基金會「聊藝療」到長照！以魔術和律動青銀同樂　長輩笑開懷

新北市文化基金會於18日到三峽清福長照機構舉辦「 聊藝療」活動，邀請聖約翰科技大學學生和街頭藝人， 以魔術和音樂律動陪伴長輩度過溫馨五月天。 基金會執行長龔雅雯表示，侯友宜市長曾說「 文化要讓大家感受得到！」 因此特別選在國際博物館日宣布今年度新北市全齡藝術樂活計畫開跑 ，藉由青銀同樂、跨代共融，讓文化藝術更貼近民眾。

龔雅雯表示，根據基金會去年的調查，65歲的長輩有78％ 未曾走進博物館，有80％未參與藝文活動， 因此基金會基於文化平權，在去年克服疫情的威脅， 辦了24場共514人次的藝術出走和打開博物館活動， 帶領長輩參觀，許多長輩都說是生平第一次走進博物館。

龔雅雯說，今年疫情趨緩穩定，基金會要擴大舉辦，並結合劇團、 工藝師和表演藝術等，希望全年有4千人次參與。 感謝社會局過新北市好日子愛心大平台媒合板信商業銀行贊助100 萬元，新北市佛教會也捐款贊助， 還有慧智文教基金會與黃京發捐款支持，共同推動文化平權， 讓基金會得以開發更多元藝術文化活動，進入長照機構， 以陪伴服務更多高齡與失智長輩。

新北市社會局副局長許秀能、板信商業銀行副總經理張奇勳、 市議員洪佳君等均參與「聊藝療」起跑活動。許秀能表示， 新北市老年人口即將邁入70萬大關，占全市人口17.36％， 其中9成長輩為健康或亞健康， 但也有1成長輩需仰賴長照或家人照料， 因此新北市推動許多友善高齡的政策，包含老人共餐、動健康、 銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學院、晚美人生、 獨老五福樂活計畫等，希望讓長輩健康樂活。感謝文化基金會加入「 聊藝療」計畫，相信可以讓機構裡的長輩增添活力和色彩。

「聊藝療」強調博物館能促進身心健康與社區永續發展， 結合新北市各藝文場館，希望協助高齡長輩消除社會孤立、 改善心理健康。有關打開博物館、藝術出走等方案， 請上基金會Fb查詢： https://www.facebook.com/ NTCculturefoundation/