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大韓航空合併韓亞遭二度拒絕　歐盟憂造成市場壟斷

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 15:55
大韓航空與韓亞航空合併案遭歐盟退回，憂造成市場壟斷（示意圖／美聯社）

大韓航空與韓亞航空合併案遭歐盟退回，憂造成市場壟斷（示意圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）大韓航空為躋身全球10大航空，兩年前決定與韓亞航空合併，近日卻遭歐盟二度拒絕合併案，使兩大航空企業的合併再度延期。

歐盟於當地時間17日說明，若兩家公司合併，歐洲部分路線的競爭力可能將受到影響，歐盟所公開的審查報告書（SO，Statement of Objections）中表示:「兩家公司合併時，南韓至法國、德國、西班牙、義大利間的四條路線，在運輸旅客及貨物的市場上，可能會有價格上漲及服務品質下降的疑慮。

大韓及韓亞本為南韓兩大航空公司，旗下也擁有著南韓主要的廉價航空，兩者為最密切的競爭對手，若成功合併，可能會有壟斷市場的情形。

根據韓聯社，SO是一份中間審查結果的文件，包含著調查後所確認到可能違反競爭法的疑慮，這份文件也意味著，歐盟正式通知大韓航空須額外審查市場壟斷相關事宜。

歐盟自今年2月，開始進行第二階段的企業合併調查，在SO發出後，大韓航空須在期限內對此提交答辯書。另外，大韓航空在6月之前，也必須向歐盟提出消除降低競爭疑慮的措施，歐盟將在8月3日之前做出最後決定。

對此，大韓航空表示，SO為歐盟審查企業合併的正常程序，大韓將繼續與歐盟商討措施，也會盡最大努力消除歐盟的疑慮，並在最後獲得批准。

報導指出，大韓自2020年11月開始推進韓亞航空的合併，並向包含南韓在內的14個國家申請了企業合併申報，目前僅剩歐盟、美國及日本尚未批准，但無論美日兩國是否通過，若無法跨越歐盟的門檻，此一合併案可說是不可能進行的了。
南韓
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合併
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