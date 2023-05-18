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吸食大麻可緩解孕吐？...別傻了 美國研究：會影響胎兒生長發育

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 15:53
美國研究顯示，孕婦在妊娠時期使用大麻會對胎兒發育造成重大影響。（圖／pixabay）

美國研究顯示，孕婦在妊娠時期使用大麻會對胎兒發育造成重大影響。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據《兒科前沿》（Frontiers in Pediatrics）雜誌於16日（本週二）發表的一篇研究，孕婦在妊娠時期使用大麻會對胎兒發育造成重大影響，雖然後期影響最為顯著，但初期的影響也不容忽視。

有越來越多研究證實，孕婦吸食大麻會對胎兒造成不利的影響，因此來自美國中密西根州立大學醫學院(Central Michigan University)的研究人員追蹤了當地醫院的準媽媽和其新生兒的健康狀況，尤其是那些最近或曾在妊娠時期被檢測出大麻陽性的孕婦，並將她們的健康狀況與那些檢測結果為陰性的母親相比，總計約270對母子。

結果發現，孕婦在懷孕初期使用大麻，嬰兒出生時的體重會明顯地平均下降至少150克，若孕婦持續吸食大麻到孕期中期，嬰兒出生體重會下降近200克，頭圍也會減小近1公分。此外，即便孕婦只是偶而吸食大麻仍會影響胎兒生長發育。

該研究的主要作者Beth Bailey說明，新生兒出生體重會影響未來成長和認知發展，低出生體重兒在未來罹患多種疾病的風險也較高，例如心血管疾病、糖尿病，甚至是新冠肺炎（Covid-19）。

Bailey表示，近年來有越來越多國家開放醫療用大麻，甚至娛樂性大麻，有鑑於醫學上已有明確證據證明大麻不利胎兒生長，建議婦女在懷孕前完全戒掉大麻。

英國全科醫生Semiya Aziz表示，對於這項研究研究，我並不感到驚訝，但令人擔憂的是，有不少藥局竟建議準媽媽吸食大麻來緩解孕吐，她強調，這絕對不是專業醫師會採用的第一線治療方法。

Aziz提醒，大麻的主要成分是四氫大麻酚，這種化合物會穿過胎盤直接接觸到胎兒，從而影響胎兒的營養和氧氣輸送，導致生長遲緩。此外，大麻不僅會傷害母體的神經系統，也會對胎兒大腦發育造成損害。
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