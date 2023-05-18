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極音速飛彈科學家遭叛國罪論處 俄國學者控寒蟬效應、人人自危

出於懼怕，人才凋零，對航太科技至關重要的多個研究工作，皆無以為繼。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 15:30
俄軍米格-31戰鬥機搭載匕首（Kinzhal）高超音速飛彈（圖／美聯社）

俄軍米格-31戰鬥機搭載匕首（Kinzhal）高超音速飛彈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）戰時，武器研發科學家是國家的珍貴資產，但由於領域過於敏感，也面臨了極高風險。克里姆林宮17日表示，三名涉入極音速（高超音速）（hypersonic）飛彈科技的俄國學者正接受叛國罪調查，此事也使俄國科學界陷入一片恐慌。

路透報導，Anatoly Maslov、Alexander Shiplyuk與Valery Zvegintsev過去一年來陸續遭到逮捕，同事15日透過公開信為三人請命，堅持他們是愛國者，是無辜的，並控訴這番刑事調查已對俄國科研界造成嚴重傷害。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov回應，知曉西伯利亞科學家為三人公開請命一事，但強調此案涉及國家安全，特勤單位刻正調查中，他們面臨的是重大指控。

涉叛國罪嫌的學者，常參加各大學術會議。2012年，Maslov與Shiplyuk在法國的一場研討會中發表了極音速飛彈設計的實驗結果。2016年，三人合力完成了一篇書章論文（book chapter），內容亦有關極音速設施。

捍衛三人清譽的ITAM研究機構同事，在公開信中寫道，三名科學家在國際論壇發表的內容，都經過多次查核，確認並非禁止外流的資訊。如今無端獲罪，「顯示任何文章、報告都有可能讓人遭受叛國指控。」公開信忿忿指出，在這種情況下，他們不僅擔憂同袍命運，「也不知該如何繼續研究工作了。」

公開信也提及了另一名西伯利亞科學家、雷射專家Dmitry Kolker。他去年同樣因叛國罪被逮，儘管罹患攝護腺癌末期，卻仍被押送回莫斯科受審，結果撐了兩天就過世。

公開信指出，這等事件已在俄國年輕科學家之間造成寒蟬效應。優秀的學生拒絕與ITAM合作，最出色的青年研究員也一個個離開學界。出於懼怕，人才凋零，對航太科技至關重要的多個研究工作，皆無以為繼。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）對該國極音速武器之研發自信滿滿。此種飛彈飛行速度高達10馬赫（時速12,250公里），可逃過敵方防空追擊。烏克蘭17日宣稱，一夜之間成功攔截摧毀了俄軍6枚極音速飛彈，俄方予以駁斥。

極音速飛彈科學家遭叛國罪論處 俄國學者控寒蟬效應、人人自危
烏軍稱擊落俄軍飛彈（圖／美聯社）

極音速飛彈科學家遭叛國罪論處 俄國學者控寒蟬效應、人人自危
俄製「鋯石」（Zircon）高超音速（極音速）巡弋飛彈（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-05-18 16:10 GMT+08:00

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