台灣2024總統大選「三腳督」成形　520賴清德侯友宜柯文哲拚場

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨昨(17日) 徵召新北市長侯友宜參選總統，民眾黨提名黨主席柯文哲參戰，加上將代表民進黨參選的黨主席賴清德，2024年總統大選，藍、綠、白「三腳督」態勢成形。

這次3位總統參選人也打破從2000年後總統都是法律人的局面，包括陳水扁、馬英九、蔡英文都是出身台大法律系。而賴清德是台大復健學系學士、成功大學學士後醫學系畢業、美國哈佛大學公共衛生學院碩士；侯友宜是中央警察大學正科45期畢業、犯罪防治研究所博士；柯文哲是台大臨床醫學研究所博士、美國明尼蘇達大學外科研究員。

國民黨主席朱立倫3月宣布將以徵召決定總統提名人選後，就屬侯友宜呼聲最高，不過，鴻海創辦人郭台銘4月表態願重回國民黨爭取總統提名，希望以一個月時間闡述政見、爭取支持，黨內形成挺郭、挺侯兩派；黨中央則決定透過民調、執政縣市首長、立委意向，決定提名人選。

朱立倫17日在中常會宣布，根據科學數據，以及各地黨籍縣市長、立委及立委提名人的共同意見，決定徵召侯友宜參選。他也說，感謝郭台銘展現出氣度要跟國民黨團結在一起，全力支持侯友宜。

根據中央社, 國民黨預告5月20日會邀請侯友宜、立委提名人、黨籍縣市首長、黨務幹部及中常委齊聚中央黨部，共同團結誓師，力拚明年520重返執政。

台灣民眾黨中央委員會17日開會通過2024總統提名人選為黨主席柯文哲。柯文哲昨沒有公開行程，但5月20日將於淡水舉行政見說明會宣布參選決心，政見會主軸將訴求「和諧、和解、和平」。

對於藍白總統參選人就定位，民進黨總統參選人賴清德說，他期待所有參與這場選舉的對手有3項體認與使命，包括，確保主權及自由民主憲政；尊重多元、關心弱勢，建立公義社會；告訴全世界民主是台灣的品牌價值。衷心希望這次選舉過程是良性競爭。

賴清德5月20日將出席民進黨主辦的「2023全國高中職國際知識競賽」決賽，除了觀賽，賴清德將致詞並頒獎給獲勝者。黨內人士說，這個行程安排凸顯賴清德面向青年、具有國際視野的特質。

2024總統大選「三腳督」成形 520賴清德侯友宜柯文哲拚場

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