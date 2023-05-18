美麗信花園酒店 青庭餐廳-推出【午間精選套餐】

美麗信花園酒店全新【青庭餐廳Garden Terrace】，午、晚間時段為精緻牛排館，以半自助式套餐及單點佳餚為嘉賓服務，主要提供乾式熟成美國Prime等級冷藏原塊牛排、澳洲和牛、日本和牛及每日到港鮮魚及波士頓龍蝦，所有頂級肉品直接展示於冷藏肉櫃，新鮮看得見，深受許多饕客們的喜愛。

青庭餐廳5月17日(三)起午間時段推出【午間精選套餐】，提供「手工麵包」、「青庭沙拉吧」、「精緻湯品」、「精選主菜十選一」、「水果吧」、「甜點吧」及「飲品」；主菜選擇有美麗信外國旅客必點的「台式冠軍牛肉麵」、「松露野菇義大利麵」每套NT$990+10%；還有「米蘭式燉羊膝」、「火烤宜蘭葛瑪蘭豬」及「每日到港鮮魚」每套NT$1,390+10%；喜愛牛排的嘉賓，青庭餐廳提供「爐烤美國頂極肋眼牛排6oz」、「乾式熟成美國Prime紐約客6oz」、「澳洲穀飼M9+和牛肋眼6oz」、「乾式熟成美國頂級牛肋眼6oz」及「雙人乾式熟成美國頂級丁骨牛排24oz」，每套NT$1,590+10%起至NT$4,800+10%，絕對是午間聚餐或邀請重要貴賓用餐的首選餐廳。

「青庭沙拉吧」提供各式生鮮蔬食，有現拌沙拉及多達數十種爽口時蔬給嘉賓最清爽的口感；還有不定期更換的海鮮吧，有鮑魚、澎湖扁蟹、熟白蝦、天使紅蝦、紐西蘭淡菜、澎湖小卷等鮮甜海味；精緻冷盤有煙燻鴨賞、和風鮑魚角、香辣拌牛肉、醋溜雲耳藍鑽蝦等多達數十種主廚拿手功夫菜色，另有挪威煙燻鮭魚、生火腿及綜合冷肉盤；此外，美麗信冠軍甜點店-「九宮格點心坊」也自製許多精緻不甜膩的甜點，有法式軟糖、馬卡龍、創意可麗露、蒙布朗、馬德蓮、宇治金時、莓果茉莉巧克力慕斯、芒果布丁、義式布丁等及台灣當季水果，還有Haagen-Dazs吃到飽，豐富多樣的精緻沙拉吧，讓午間用餐充滿高雅的期待與滿足。

青庭餐廳3.7米高雅挑高用餐空間，擁有北市難得的綠植水岸花園，午間時刻入座用餐，貪戀美景伴隨陽光灑落的美好，吃到飽的精緻青庭沙拉吧及精選主菜，帶嘉賓進入奢華頂級的食尚饗宴