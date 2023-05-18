迪士尼真人電影《小美人魚》色調灰暗 主角都看不清　觀眾吶喊：光在哪裡？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）《小美人魚》（The Little Mermaid）真人版將於5月25日在台上映，這部改編自1989年經典迪士尼動畫的電影，預告一推出就話題不斷，不只主角愛麗兒（Ariel）「膚色」惹議，整部片的「暗黑色調」也成了觀眾抱怨的點，不少人納悶，好好的一齣童話，這麼灰暗是怎麼回事？

BBC報導，看到片段後，社群網站出現了不少聲音，觀眾抱怨，怎麼什麼都看不到？愛麗兒與亞力克王子（Prince Eric）之間的奇幻浪漫場景，雖說背景是夜間，但色調過於陰暗，兩人的互動根本看不清。「光在哪裡？」「顏色呢？」「燈泡同時壞了嗎？」網友發牢騷道。

事實上，畫面亮度拉低的趨勢，不只在迪士尼真人電影，不少好萊塢巨片與電視劇都走這種風格，如《蝙蝠俠》（The Batman）、《復仇者聯盟：終局之戰（Avengers: Endgame）、《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《曼達洛人》（The Mandalorian）等。

觀者常在社媒打趣，今日的大製作影片，讓人有種「如在陰天的夜裡往洞穴窺望」之感。回顧數十年前的大片，對比更驚人。以1997年的《鐵達尼》（Titanic）為例，電影背景明明是夜半的海上，但觀眾並不需瞇著眼睛，才能看清主角傑克與蘿絲在做什麼。

那麼，電影工作者究竟為何要如此陰鬱？答案可能出乎你意料：因為他們辦得到。

是的，答案就是如此簡單。以往電影工作者使用賽璐珞（celluloid）膠捲拍片，導演無從在當下得知，拍出的效果為何？燈光是否不夠？因此最保險的方法就是儘可能地打光，確保拍得清楚，就算場景不該太過光亮。

然而，隨著攝影技術進步，告別膠片、進入數位時代，到了2016年，超過九成的電影都是數位化處理，可透過螢幕隨時確認畫面，是否捕捉到了所需的所有細節，也因此更可有餘裕實驗低光度拍攝。

但，為何導演執意要把電影拍得跟日蝕似的？一個原因是，過去十年來，好萊塢充斥著科幻、奇幻片，這類電影往往主打飽滿色調、炫目效果。導演們為了凸顯自己電影的個性，便選擇將彩度拉低。同樣地，為了與經典卡通區隔，真人電影也就刻意營造真實環境的自然光，少了那些浮華的鮮豔色彩。

導演的內心獨白是，就算要述說飛天孩童與唱歌螃蟹的故事，也必須用嚴肅、成熟的手法，說著飛天孩童與唱歌螃蟹的故事。

不過，這種沉穩鬱鬱的調性，是否該有所節制了。從觀眾對迪士尼《小美人魚》、《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan & Wendy）等真人電影的反應可見，人們想要有光。畢竟，現實世界已有太多上了灰色濾鏡的蒼涼，人們渴望能從電影中，看到多一絲亮彩。