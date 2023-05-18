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【愛情從心開始】台灣內政部舉辦單身聯誼活動　前四梯次5/22起報名

今年規劃從7月到11月，共舉辦12梯次單身聯誼活動，提供1120個名額，行程包含流體熊手作、糖霜餅乾DIY、單車漫遊、採果趣、植物拓印、特有生物等體驗活動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 14:18
圖/內政部官網

圖/內政部官網

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）內政部今天(18日) 說，為鼓勵民眾適齡結婚及生育，增加單身者認識互動機會，7月1日起將在北中南東舉辦12梯次、1120個名額的「愛情從心開始」單身聯誼活動，前4梯次(如上圖) 22日中午起受理線上報名。

內政部透過新聞稿表示，去年（2022) 舉辦單身聯誼活動共8000多位民眾報名，獲熱烈響應，今年規劃從7月到11月，共舉辦12梯次單身聯誼活動，提供1120個名額，行程包含流體熊手作、糖霜餅乾DIY、單車漫遊、採果趣、植物拓印、特有生物等體驗活動。

內政部說，參加者須年滿18歲、在台設有戶籍，並繳交費用，一日遊新台幣1280元、兩日遊3820元，這項活動費用內政部已補助2成。

內政部表示，各梯次報名時間與活動內容，可到內政部112年「愛情從心開始」單身聯誼活動專屬網頁（https://www.ris.gov.tw/app/portal/520）查詢；希望透過公辦聯誼，增加單身男女認識機會，為台灣的結婚率及生育率注入新契機，歡迎單身者報名參加。

報名前請詳閱活動須知超連結在此）:

提醒您：參加資格須為年滿 18 歲以上在臺設有戶籍之成年人，並應保證其婚姻狀態為單身（係指未婚、離婚、喪偶）；婚姻存續中、同居或已有婚約者，均不符合參加資格。誠實記載，依法負責。

【愛情從心開始】台灣內政部舉辦單身聯誼活動　前四梯次5/22起報名

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