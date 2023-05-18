【金曲34】入圍名單揭曉！熊仔、鶴、吳青峰角逐華語歌王　台灣創作才子首度接大型典禮主持棒

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日台北小巨蛋登場。
第34屆金曲獎近日公布入圍名單，鶴、熊仔、吳青峰將角逐《 最佳華語男歌手獎 》，徐佳瑩、郁可唯、A-Lin將爭奪華語歌后寶座，競爭十分激烈，結果將於7月1日頒獎典禮揭曉。
今年的星光大道由陳明珠再次擔任主持人，典禮主持人將由創作才子韋禮安擔任，是他首度挑戰主持大型典禮，他坦言，接到邀約當下的心情是想說「金曲獎瘋了嗎」，後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了，那就試試看！
頒獎典禮將由台視轉播，更多詳情將於近日釋出，現在一起來看入圍名單替自己喜歡的歌手加油！
重點獎項入圍名單
《 年度歌曲獎 》
《給》／亞神音樂娛樂股份有限公司
明室《明室》／何樂音樂有限公司
最偉大的作品《最偉大的作品》／杰威爾音樂有限公司
新世紀的女兒 feat. Chunho《水逆》／火氣音樂股份有限公司
最好的時光／聯成娛樂事業有限公司
Semane sepi夢《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／野聲音娛樂有限公司
《 最佳華語專輯獎 》
給／徐佳瑩
明室／洪佩瑜
Snow White／JADE
PRO／熊仔
馬拉美的星期二／吳青峰
娛樂自己／HUSH
《 最佳台語男歌手獎 》
邵大倫／出一支喙
廖士賢／入
陳竹昇／換場
阿吉仔／心愛的謝謝
周自從／自從彼時陣
《 最佳台語女歌手獎 》
蔡家蓁／無礙
黃妃／回想
鄭宜農／水逆
蔡秋鳳／憐朱安
曹雅雯／禁
《 最佳華語男歌手獎 》
MC HotDog熱狗／姚中二
熊仔／PRO
吳青峰／馬拉美的星期二
HUSH／娛樂自己
鶴 The Crane／TALENT
趙雷／署前街少年
《 最佳華語女歌手獎 》
徐佳瑩／給
洪佩瑜／明室
郁可唯／Dear Life
A-Lin／LINK
戴佩妮／被動的觀眾
劉柏辛Lexie／幸福星
完整得獎名單請前往官網查詢。