Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【金曲34】入圍名單揭曉！熊仔、鶴、吳青峰角逐華語歌王　台灣創作才子首度接大型典禮主持棒

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 13:06
金曲獎34公布入圍名單。（圖/藝人官方Facebook/Taiwan News後製）

金曲獎34公布入圍名單。（圖/藝人官方Facebook/Taiwan News後製）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日台北小巨蛋登場。

第34屆金曲獎近日公布入圍名單，鶴、熊仔、吳青峰將角逐《 最佳華語男歌手獎 》，徐佳瑩、郁可唯、A-Lin將爭奪華語歌后寶座，競爭十分激烈，結果將於7月1日頒獎典禮揭曉。

今年的星光大道由陳明珠再次擔任主持人，典禮主持人將由創作才子韋禮安擔任，是他首度挑戰主持大型典禮，他坦言，接到邀約當下的心情是想說「金曲獎瘋了嗎」，後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了，那就試試看！

頒獎典禮將由台視轉播，更多詳情將於近日釋出，現在一起來看入圍名單替自己喜歡的歌手加油！

重點獎項入圍名單

《 年度歌曲獎 》

《給》／亞神音樂娛樂股份有限公司
明室《明室》／何樂音樂有限公司
最偉大的作品《最偉大的作品》／杰威爾音樂有限公司
新世紀的女兒 feat. Chunho《水逆》／火氣音樂股份有限公司
最好的時光／聯成娛樂事業有限公司
Semane sepi夢《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／野聲音娛樂有限公司

《 最佳華語專輯獎 》

給／徐佳瑩
明室／洪佩瑜
Snow White／JADE
PRO／熊仔
馬拉美的星期二／吳青峰
娛樂自己／HUSH

《 最佳台語男歌手獎 》

邵大倫／出一支喙
廖士賢／入
陳竹昇／換場
阿吉仔／心愛的謝謝
周自從／自從彼時陣

《 最佳台語女歌手獎 》

蔡家蓁／無礙
黃妃／回想
鄭宜農／水逆
蔡秋鳳／憐朱安
曹雅雯／禁

《 最佳華語男歌手獎 》

MC HotDog熱狗／姚中二
熊仔／PRO
吳青峰／馬拉美的星期二
HUSH／娛樂自己
鶴 The Crane／TALENT
趙雷／署前街少年

《 最佳華語女歌手獎 》

徐佳瑩／給
洪佩瑜／明室
郁可唯／Dear Life
A-Lin／LINK
戴佩妮／被動的觀眾
劉柏辛Lexie／幸福星

完整得獎名單請前往官網查詢。
金曲34
台北小巨蛋
金曲獎

相關新聞

「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋　恰成「十全十美天團」
「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋　恰成「十全十美天團」
2023/04/10 12:40
【告白必備】台灣樂團首登美國Coachella音樂節　迷幻搖滾「落日飛車」溫柔魅力征服沙漠
【告白必備】台灣樂團首登美國Coachella音樂節　迷幻搖滾「落日飛車」溫柔魅力征服沙漠
2023/01/20 18:19
這樣也能罵？台灣天后蔡依林破金氏世界紀錄　意外踩中國小粉紅「918」底線遭出征
這樣也能罵？台灣天后蔡依林破金氏世界紀錄　意外踩中國小粉紅「918」底線遭出征
2022/09/19 12:11
【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
【金曲33】恭喜！中國搖滾之父崔健勇奪華語歌王　蔡健雅奪后冠成大贏家
2022/07/03 00:09
【金曲33】演唱會陣容揭曉！JADE、宇宙人、壞特?te接棒登場嗨翻南台灣
【金曲33】演唱會陣容揭曉！JADE、宇宙人、壞特?te接棒登場嗨翻南台灣
2022/05/23 09:41

更新時間 : 2023-05-18 16:09 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來