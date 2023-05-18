春夏小心蜱蟲叮咬！美國緬因州出現今年首例波瓦桑病毒死亡案例

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）緬因州疾病預防控制中心（Maine CDC）於17日（本週三）表示，一名來自薩加達霍克郡（Sagadahoc County）的成年患者因感染波瓦桑病毒（Powassan virus）不幸身亡，也是該州今年首例遭蜱蟲叮咬感染的通報病例。

波瓦桑病毒（Powassan virus）主要是遭到受感染的「鹿蜱」和「土撥鼠蜱」叮咬而感染，其他常見的蜱傳疾病包含萊姆病（Lyme disease）、無形體症(Anaplasmosis)和巴貝氏蟲症（Babesiosis）等。

由於現在正值緬因州的蜱蟲(ticks)活躍期，專家曾預測，自去年起將有一波疫情，此外，去年當地共有2,617例萊姆病，創下歷史新高。

相較於萊姆病，波瓦桑病毒在美國相當少見，自2015年以來，全美每年約有25例確診病例；至於自2015年起，緬因州總計有15例病例，包含2022年的4例，其中有2例死亡。

大多數患者為無症狀感染，少部分患者叮咬後約1週至1個月左右會出現發燒、頭痛、嘔吐、身體虛弱、意識模糊、癲癇、記憶力減退等，如為重症恐引致中樞神經系統病毒感染，如腦炎和脊髓炎，死亡率約為1成。

CDC提醒民眾若至郊區、戶外活動或工作時，應做好個人防護措施，例如避免碰觸落葉、穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物；避免行走在人煙稀少的山林小路。此外，於戶外活動結束或至野外郊區返家後，應檢查全身是否遭硬蜱叮咬或附著。