Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

乘船脫北　多名北韓人坐漁船跨越界線　順利抵南韓表明歸順意願

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 13:44
多名北韓人乘坐漁船脫北，順利抵達南韓（示意圖／美聯社）

多名北韓人乘坐漁船脫北，順利抵達南韓（示意圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓政府透露，有多名北韓人於月初乘坐漁船越過北方界線（Northern Limit Line，南北韓分界線），並表明歸順南韓的意願，相關單位也正進行調查。

據韓聯社報導，南韓國防部於今（18）日例行記者會上表示，南韓軍方本月6日晚間，於西海（黃海）觀察到一艘北韓漁船接近北方界線，並在船隻越過界線後投入兵力，為應對北韓挑釁的可能性，一直保持徹底的軍事應對態勢。

據悉，船上有多名北韓居民，其中還包含了有小孩在內的一家人，他們皆表明了歸順南韓的意向，目前國家情報院、軍隊及統一部，已將北韓居民一行人轉移至位於首爾的調查機構，並展開聯合審問，調查這些脫北者是否真的有意願歸順南韓，或者是別有意圖。

報導指出，聯合審問須在90天內結束，若有特殊情形，經審議可再延長30天，一般脫北者聯合審問須花費1~2個月的時間，確認其歸順意向後，脫北者將被轉移至脫北居民定居支援事務所（通稱Hana院），接受為期3個月的南韓社會適應教育。

根據南韓統一部，至2019年為止，脫北者入境人數每年皆為1,000人左右，但疫情後，北韓嚴格控管邊境，脫北人數大幅減少，2020年脫北人數大幅減少至229人，2021年再減少至63人，2022年67人。
北韓
南韓
脫北
漁船

相關新聞

外食壓力大　南韓8種代表性食物年漲13%　蔘雞湯一碗要價376台幣
外食壓力大　南韓8種代表性食物年漲13%　蔘雞湯一碗要價376台幣
2023/05/17 18:34
中國足球賽事「中超」遭爆踢假球　南韓球星孫準浩涉收賄被捕
中國足球賽事「中超」遭爆踢假球　南韓球星孫準浩涉收賄被捕
2023/05/16 17:33
痛恨美國卻鍾愛迪士尼？北韓中學以「冰雪奇緣」為教材教英文
痛恨美國卻鍾愛迪士尼？北韓中學以「冰雪奇緣」為教材教英文
2023/05/12 17:55
南韓6/1起調降COVID-19等級 取消確診強制隔離、口罩規定
南韓6/1起調降COVID-19等級 取消確診強制隔離、口罩規定
2023/05/11 11:55
北韓頻頻飛彈試射 日本、南韓、美國擬串聯雷達 建立三方預警機制
北韓頻頻飛彈試射 日本、南韓、美國擬串聯雷達 建立三方預警機制
2023/05/10 09:41

更新時間 : 2023-05-18 16:09 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來