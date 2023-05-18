乘船脫北　多名北韓人坐漁船跨越界線　順利抵南韓表明歸順意願

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓政府透露，有多名北韓人於月初乘坐漁船越過北方界線（Northern Limit Line，南北韓分界線），並表明歸順南韓的意願，相關單位也正進行調查。

據韓聯社報導，南韓國防部於今（18）日例行記者會上表示，南韓軍方本月6日晚間，於西海（黃海）觀察到一艘北韓漁船接近北方界線，並在船隻越過界線後投入兵力，為應對北韓挑釁的可能性，一直保持徹底的軍事應對態勢。

據悉，船上有多名北韓居民，其中還包含了有小孩在內的一家人，他們皆表明了歸順南韓的意向，目前國家情報院、軍隊及統一部，已將北韓居民一行人轉移至位於首爾的調查機構，並展開聯合審問，調查這些脫北者是否真的有意願歸順南韓，或者是別有意圖。

報導指出，聯合審問須在90天內結束，若有特殊情形，經審議可再延長30天，一般脫北者聯合審問須花費1~2個月的時間，確認其歸順意向後，脫北者將被轉移至脫北居民定居支援事務所（通稱Hana院），接受為期3個月的南韓社會適應教育。

根據南韓統一部，至2019年為止，脫北者入境人數每年皆為1,000人左右，但疫情後，北韓嚴格控管邊境，脫北人數大幅減少，2020年脫北人數大幅減少至229人，2021年再減少至63人，2022年67人。