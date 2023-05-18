保護台灣珍貴文物資產！大南門碑林建築受損進行修復　台南文化局：62件石碑蘊藏著豐富史料

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了保護珍貴文物資產，台南市政府文化局昨(5/17)日表示，擁有62座珍貴石碑的大南門碑林，受到2022年0918強震影響，碑林亭發生結構性裂損、瓦片與混凝土塊崩落等問題，該局開始進行搶修，工程期間，同步於安平樹屋朱玖瑩故居推出「印刷的先驅－大小碑林拓本」特展。

文化局表示，大南門碑林是日治昭和十年(1935年)為舉辦台灣博覽會，而搜羅台南各處古碑殘碣並陳列展示，又稱「大碑林」(「小碑林」在赤崁樓)。

目前存放62件石碑，可區分為紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑六大類，每一方碑記都有一則故事，蘊藏著沿革、紀事、頌德、捐題、示禁、圖碑等豐富史料，頗具歷史價值，讓後人透過石碑紀錄了解台南府城的歷史故事。

在62座石碑中，有8件經審議登錄為古物類的文化資產，分別是「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

文化局表示，在碑林亭進行搶修期間，安平樹屋朱玖瑩故居將推出「印刷的先驅－大小碑林拓本」特展，展出珍藏的11件石碑拓本，介紹石碑文化及「拓碑」知識，引領大家進入碑碣的世界。

台南文化局：每一方碑記都有一則故事，蘊藏著沿革、紀事、頌德、捐題、示禁、圖碑等豐富史料，頗具歷史價值，讓後人透過石碑紀錄了解台南府城的歷史故事。（照片由台南市政府提供）