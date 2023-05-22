印度台灣合製《कर्ण迦爾納》！改編印度史詩《摩訶婆羅達》　京劇名角、印度實力派演員同台尬戲

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國立傳統藝術中心主辦的2023臺灣戲曲藝術節，於疫情趨緩之際再度策劃國際節目，由EX-亞洲劇團邀請印度、臺灣藝術家合作推出《कर्ण迦爾納》，揉合印度古典戲劇與傳統戲曲元素，將於5月27日、28日在臺灣戲曲中心小表演廳演出，帶領觀眾看見戲曲美學拓展的可能性。

策展人張啟豐表示，這次藝術節以「英雄．超時空」為主題，規劃12檔節目，其中邀請臺灣當代跨文化劇場中獨具風格的EX-亞洲劇團，聯手印度、臺灣跨界藝術家攜手出擊，充分展現英雄跨時空真諦，帶來耳目一新的創新高度，再創跨文化製作新亮點。

亞洲劇團《कर्ण迦爾納》導演江譚佳彥自印度移居臺灣長達18年，有著深厚的劇場功力及多元豐沛的文化背景，此次大膽挑戰將印度史詩《摩訶婆羅達》中的著名篇章〈迦爾納〉篇搬上舞臺，特邀京劇名角兆欣、印度跨傳統及當代實力派演員Mohd Shahnawaj、Medha Aich等跨域合作，一起同臺飆戲，跨越語言藩籬共演印度史詩鉅作。



Mohd Shahnawaj。(圖/國立傳統藝術中心)

江譚佳彥表示，對於《कर्ण迦爾納》這齣戲當中兩種傳統文化的交流感到很興奮，加上華語和印地語不同元素，如何在舞臺上交織相容，激盪出嶄新的火花，以及找到詮釋迦爾納故事的有趣視角，這是身為導演一項很具挑戰的工作！對於臺灣觀眾來說，可以看到這齣跨文化演員交流共創的作品，更是十分難得的機會。

《कर्ण迦爾納》內容述說一個被母親遺棄的兒子，他一生使盡全身力氣與不公不義的命運對抗。迦爾納是印度史詩《摩訶婆羅達》中未被謳歌的悲劇英雄，儘管命運多舛，仍帶著勇氣與自信克服逆境，展現出高尚的情操與英雄特質。EX-亞洲劇團希望能夠透過《कर्ण迦爾納》帶給當代省思與思考，當逆境發生時，我們將如何啟動面對逆境的意志力，展現出英勇、堅強和自我犧牲的「英雄主義」，肯定和創造生命的最大價值。

《कर्ण迦爾納》將於5月27日、28日，在臺灣戲曲中心小表演廳演出三場次，購票及相關優惠請上OPENTIX。



劇照。(圖/國立傳統藝術中心)