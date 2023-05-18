【台灣2024大選】國民黨曝朱立倫48小時說服郭台銘內幕　侯友宜副手估7月揭曉

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國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選 郭台銘PO文道賀！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統候選人之爭落幕，黨內人士還原，黨主席朱立倫為協調徵召事宜，連續兩天與郭台銘會面，甚至一度與侯友宜、郭台銘三人一起面對面討論，最終達成侯友宜代表參選總統的決定，郭台銘也透過臉書表達祝賀。

國民黨昨(17日) 下午召開中常會，確定徵召新北市長侯友宜參選2024年總統。就在掀牌的前2天，朱立倫15、16日在中央黨部2度與鴻海創辦人郭台銘會面，商討總統提名人選等事宜。

黨內人士還原過程稱: 15日下午5時許，朱立倫在中央黨部與郭台銘會面，朱立倫透過民調數據以及黨內縣市長、立委的意向，與郭台銘說明17日將徵召的人選。晚間7時左右，侯友宜也到中央黨部，加入討論，朱立倫再次向郭台銘、侯友宜2人說明民調、黨內意向的結果，並強調絕對公正。

中央社引述黨內人士說，15日當天，3人商討至深夜10時，朱立倫與郭台銘約定16日繼續討論。朱立倫16日下午與郭台銘在中央黨部2度會面，最終達成徵召侯友宜的決定，郭台銘也在16日晚間面賀侯友宜。

郭台銘在3年多前爭取代表國民黨參選總統失利後，退出國民黨，讓不少藍營支持者有所不滿，此次重新爭取國民黨提名，過程中也為過去的行為道歉，當朱立倫在17日宣布徵召侯友宜前，郭台銘更提前祝賀侯友宜，讓憂心分裂危機的黨內吃下定心丸。

但郭台銘競爭提名失利，還是掀起一些餘波，對於南投縣議長何勝豐宣布退黨，發言人林家興指出，都還在溝通中，現在最重要是團結整合，一起朝向政黨輪替目標努力。

力挺郭台銘的中常委沈智慧也批評，黨中央秘密做民調，尤其納入參考的台灣民意基金會民調，對比式民調未納入對手，這要說服她確實有困難。

身為朱立倫子弟兵的桃園市議員凌濤透過臉書表示，郭台銘展現無比的風範與格局，令他敬佩無比。他也肯定朱立倫無私無我的精神，過去外界污衊朱立倫是精打細算、計算自我的「精算師」，如今已經證明並非事實。

媒體報導國民黨曾找郭台銘討論納不分區立委第一名，林家興在中常會後記者會表示，這是3月中時，雙方的互動和討論，目前暫時沒有這樣的狀況。

朱立倫、侯友宜都強調郭台銘是藍軍最重要的資產，是中華民國派最重要的領袖，後續會持續邀請郭台銘一起加入最強戰隊。

有媒體報導，國民黨有意循「張善政模式」，力邀前台大校長管中閔出任2024總統大選國政顧問團總團長，若將來「侯郭配」無法成形，屆時管中閔可望成為藍營副手黑馬人選。

林家興表示，這項傳聞空穴來風、無中生有，破壞藍營團結的意圖十分明顯。管中閔是備受台灣與國際社會敬重的人才，期待有機會在任何位置繼續來為國家社會效力。

林家興說，未來不管誰跟誰配，國民黨不變的宗旨就是組最強戰隊，副手人選部分，總統參選人跟黨中央都會審慎思考。

中時新聞網18日報導，黨內人士建議，可從「互補性」、「專業性」考量，例如「卡管案」主角前台大校長管中閔；若考量性別互補上，國民黨立委李貴敏、台中市長盧秀燕、國民黨智庫執行長柯志恩等都是好人選。國民黨7月下旬將舉行全代會，侯的副手會在此之前拍板。

剛獲國民黨徵召參選2024總統的新北市長侯友宜，昨（17日) 下午出席新北市民力任務隊聯合布達典禮活動，現場氣氛熱烈，現場義警義交等人員紛紛熱情握手並爭相合影。

侯友宜昨下午出席新北市民力任務隊聯合布達典禮，吸引許多媒體採訪，面對媒體堵訪未發一言；侯友宜一一頒發證書及合影，現場雖未出現高喊「凍蒜」等選舉口號，但現場參與人員都爭相握手及合影，場面熱烈。

新北市政府警察局也針對媒體形容這場活動是挺侯餐會，也是拚徵召後首場造勢活動等報導澄清說明，此活動為依民防法等規定辦理，頒發義警、民防、義交中隊長以上共87名幹部派令，市長援例以民防總隊指揮官身分受邀參加頒發派令，並於會後舉辦餐會，慰勞協勤民力辛勞。

警局表示，這場活動於4月6日即開始簽辦，並非近日才簽辦。共席開66桌，是循例辦理，並非為配合造勢等情事。

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