Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

【游錫堃華府行第三日】會裴洛西、眾院外委會主席、友台灣前NBA球星坎特

來自台灣立院的代表團，三天內就會見30多位國會參眾兩院重量級議員，游院長也和參議員克魯茲單獨共進晚餐。前NBA球星坎特會面游錫堃時表示很期待能造訪台灣，並與蔡總統握手。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 10:44
(Nancy Pelosi Twitter photo)

(Nancy Pelosi Twitter photo)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）台灣立法院長游錫堃17日在華府進行國會外交，在美國人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）創辦人傅希秋牧師陪同下，拜會前眾議院議長裴洛西，這天游錫堃還和友台的土耳其裔美籍前NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）共同參觀美國大屠殺紀念館。

游錫堃15日拜訪華府，16日在保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）進行演講，第三天則相繼拜會美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）。

陪同游錫堃訪美的還包括民進黨立委暨書記長陳亭妃、民眾黨立院總召邱臣遠，以及時代力量立委暨人權律師邱顯智。

傅希秋在推文中表示，有幸陪同游院長拜會參眾議員，此行收穫頗豐，三天內代表團就會見30多位國會參眾兩院重量級議員、和參議員詹姆斯·蘭克福德（James Paul Lankford）會談，以及和參議員克魯茲（Ted Cruz）單獨共進晚餐。

拜會美國會要角

17日，游錫堃在美國人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）創辦人傅希秋牧師陪同下，拜會前眾議院議長裴洛西，會中贈送題字「民主必勝」給裴洛西，裴洛西接著與來自台灣的跨黨派議員一同坐下交換意見。裴洛西會後公布兩人會面照片並推文表示，她很榮幸與游院長及跨黨團代表一同坐下，在交流中她有表達美國對民主台灣的支持，反對中共戕害人權的行為。

麥考爾會後也公布兩人會面照片。眾議院外委會辦公室發布聲明指出，麥考爾主席與游錫堃等一行人會面，主席很感激有此機會會碰面，期待強化美台重要夥伴關係，在世界舞台上共同捍衛民主；聲明也表達主席對民主台灣的支持，包括推動有利雙方貿易的協定及擴大對台軍售。

力挺人權的前NBA球星坎特

游院長17日和長期關注人權、立場友台的土耳其裔美籍前NBA球星坎特一同參觀美國大屠殺紀念館。與會知情人士向Taiwan News表示，游院長在接受媒體訪問時感謝坎特為人權及不義發聲，即使因此付出極大代價也在所不惜，他相當敬佩。

身著「Keep Taiwan Free」黑色T恤的坎特也回應，在他NBA生涯中，他一直都支持著民主台灣，為此付出代價他一點也不後悔，而今天他很榮幸能和游院長及國會代表團交流，也很榮幸得到游院長的親筆題字（「民主必勝」）以及表彰因支持民主人權而遭中國制裁人士的「黑熊勳章」。

坎特回應期待台美關係更加穩固，會持續大力支持台灣人民，以及支持籃球球迷蔡總統，他真的很期待能造訪台灣，並與蔡總統握手。
游錫堃
ChinaAid
坎特
NBA
裴洛西
Pelosi

相關新聞

台灣立法院長游錫堃受邀赴美 訪國會、16日智庫演講
台灣立法院長游錫堃受邀赴美 訪國會、16日智庫演講
2023/05/16 12:07
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
【Ultra台灣開箱影片】「國民老公」Martin Garrix壓軸前NBA球星驚喜現身　「曼神」親吐維持工作熱情秘訣
2023/04/17 19:03
台海議題引國際討論！游錫堃呼籲：經濟固然很重要　勿忘自由平等博愛
台海議題引國際討論！游錫堃呼籲：經濟固然很重要　勿忘自由平等博愛
2023/04/11 09:47
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
2023/03/31 10:44
游錫堃編著《台灣民主蘭城尋蹤》　盼藉由新書帶動在地民主探尋
游錫堃編著《台灣民主蘭城尋蹤》　盼藉由新書帶動在地民主探尋
2023/03/22 12:00

更新時間 : 2023-05-18 16:09 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
疫情升溫 台灣COVID-19疫情進入第4波流行 羅一鈞：莫輕忽兒童重症風險
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來
英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來