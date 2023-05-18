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英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/18 10:39
Sam Smith 將於10月展開亞洲巡迴演唱會。（圖/Sam Smith IG）

Sam Smith 將於10月展開亞洲巡迴演唱會。（圖/Sam Smith IG）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Sam Smith台灣演唱會日期曝光！

除了Coldplay將來台開唱，甫拿下葛萊美獎的英國男歌手Sam Smith將舉辦亞洲巡迴演唱《GLORIA the tour》，將前往曼谷、香港、首爾、新加坡等，當然沒有錯過台灣，將於10月9日攻蛋，雖然搶票日期及相關票務資訊尚未公開，但消息一出仍振奮粉絲！

Smith於2019年宣布自己為非二元性別者，睽違3年於今（2023）年初推出新專輯《GLORIA》，這張作品是他在經過被網友因性別議題謾罵羞辱後沉澱之作，他表示曾在路上被吐口水，但他依舊堅持做自己因為「厭倦試圖融入社會框架」。

Sam Smith 將於10月展開亞洲巡迴演唱會。（圖/Sam Smith IG）

Smith憑藉新專輯裡的破億神曲《Unholy》奪下今年Grammy Awards的最佳雙人組合演出獎（Best Pop Duo/Group Performance），專輯收錄的必聽單曲還包含《I’m Not Here To Make Friends》、《Gimme》等。

此外，Smith代表作還有失戀必聽的《I’m Not The Only One》、《Too Good At Goodbyes》、《Stay With me》等，及電影《007：惡魔四伏》主題曲《Writing's on the Wall》。
Sam Smith
台北小巨蛋
葛萊美獎

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更新時間 : 2023-05-18 16:09 GMT+08:00

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