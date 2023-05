英國男歌手Sam Smith嗨翻台北小巨蛋　失戀必聽單曲複習起來

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Sam Smith台灣演唱會日期曝光!

除了Coldplay將來台開唱,甫拿下葛萊美獎的英國男歌手Sam Smith將舉辦亞洲巡迴演唱《GLORIA the tour》,將前往曼谷、香港、首爾、新加坡等,當然沒有錯過台灣,將於10月9日攻蛋,雖然搶票日期及相關票務資訊尚未公開,但消息一出仍振奮粉絲!

Smith於2019年宣布自己為非二元性別者,睽違3年於今(2023)年初推出新專輯《GLORIA》,這張作品是他在經過被網友因性別議題謾罵羞辱後沉澱之作,他表示曾在路上被吐口水,但他依舊堅持做自己因為「厭倦試圖融入社會框架」。

Sam Smith 將於10月展開亞洲巡迴演唱會。(圖/Sam Smith IG)

Smith憑藉新專輯裡的破億神曲《Unholy》奪下今年Grammy Awards的最佳雙人組合演出獎(Best Pop Duo/Group Performance),專輯收錄的必聽單曲還包含《I’m Not Here To Make Friends》、《Gimme》等。

此外,Smith代表作還有失戀必聽的《I’m Not The Only One》、《Too Good At Goodbyes》、《Stay With me》等,及電影《007:惡魔四伏》主題曲《Writing's on the Wall》。