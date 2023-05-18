「植物為主飲食」正夯 可降低死亡、慢性病和癌症風險 搭配3海鮮免擔心缺鋅和維生素B12

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）千禧之愛健康基金會聯合國健署、農糧署，對國人發起「蔬果佔一半，地球更友善」的健康低碳飲食法，同時也號召超商、有機食品、烤雞簡餐等公益夥伴共同響應推出多項優惠活動，期望國人可改善蔬果吃不足的煩惱，同時還幫地球減碳降溫。

千禧之愛健康基金會董事長、國家衛生研究院副院長許惠恒表示，此健康低碳飲食法是根據全球性營養組織EAT Lancet委員會提出的「植物為主飲食」（Plant-Based Diet）為概念，主要針對國人攝取蔬菜水果不足的問題，希望透過每個人一周一次改吃植物蔬食，來幫助降低碳排放、維持糧食供應，同時也有助於預防癌症與慢性疾病。

許惠恒說明，兼顧低碳飲食和攝取足量蔬菜水果其實並不難，只要把自己的餐盤(盒)畫一半，用蔬、果3:2比例填滿就是了，另一半再裝主食及蛋白質，但最好也是選擇植物來源。

身為該委員會的台灣代表 潘文涵教授說明，因蔬果富含維生素、礦物質、纖維質，還有各種不同的植化素，對治療與預防癌症及慢性疾病皆有助益。據多項疾病風險評估結果顯示，「植物為主飲食」的型態每年可降低整體成人死亡率近25%；也相對降低高居全球近七成死因的慢性病風險，例如糖尿病風險下降34%，心血管疾病風險降低19%，大腸直腸癌風險降低10%，肥胖風險降低7%。

此外，她強調「植物為主飲食」的精神是鼓勵大家多吃蔬食但不是吃素，吃素還是建議多攝取天然蔬菜和水果，所以「吃素不等於吃蔬、吃素也要吃蔬」。而吃蔬食容易缺乏的鋅和維生素B12，則可透過多吃牡蠣和蛤補充鋅、台灣本土特產虱目魚補充B12，且這兩種同時還是低碳排食物，與增加植物性食物來幫助環境永續意義也相符。

為協助國人理解且落實健康飲食，千禧之愛健康基金會也特別設計「餐盤健檢」、「餐盤加菜」網路活動，並提供豐富獎品吸引民眾參與。前者民眾可選擇到超商、有機商店、小吃店三種情境體驗如何選購商品讓餐盤蔬果比例達到一半，或自己直接組合好拍照上傳，兩者驗算過關後便可參加抽7-ELEVEN、聖德科斯、農糧署、國健署贈品，有水果、沙拉、蔬果箱、環保餐具包，活動期間還有21風味館推出的烤雞腿蔬菜優惠套餐。