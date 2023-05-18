沈浸式體驗台灣原民零浪費飲食文化！台東大地餐桌活動　呦呦森谷吊橋餐宴6/30登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺灣國際熱氣球嘉年華即將到來，君品Collection今(5/18)日表示，旗下紅葉谷綠能溫泉園區自6月30日起，選在有64年歷史的台東鹿鳴吊橋舉行大地餐桌活動「呦呦森谷吊橋宴」，結合當地的原民夥伴，運用食材、餐具零浪費的永續理念，打造出一道道能傳遞記憶與部落文化的特色佳餚，並透過沈浸式的互動體驗來傳遞部落文化。
君品表示，「呦呦森谷吊橋宴」呈現出台東傳統的原住民飲食文化，更在口味、擺盤設計上下足了功夫，希望能將台灣部落美食推廣到國際舞台。
君品與六家在地原民夥伴、餐廳攜手合作，分別為延平鄉「山外山傳奇」、「台東烏尼囊多元文化工作坊」、「走一趟布農孩子的遊樂場」、「卡那歲工作坊」、「蕎仁美部落廚房」、和台東市的「M’Loma」，循著過去在米其林三星頤宮中餐廳的「Bintuhan 慢食尋星」客座交流經驗，將菜單重新設計與增加創意菜色，自6月30日起於鹿鳴吊橋上辦理連續三天的封橋晚宴。
建於1959年的鹿鳴吊橋往昔擔負台九線交通聯絡要道，是連接延平鄉、鹿野鄉和卑南鄉三鄉的主要橋樑，是紅色的單斜張式鋼索橋樑，因橋身造型特殊，橋墩具原民風格與歷史保存價值，目前已列為台東的「歷史建築」之一。其紅色的橋身和鹿野溪四周的山光水色，構成優美的景色，是絕佳的視覺享受，加上橋墩下聚集燕巢中的燕子不時飛奔而出，在在讓遊客忍不住發出讚美之聲。君品選址於此舉辦大地餐桌活動，是希望透過美味風土料理與歷史的痕跡，讓更多旅客細細品味台東之美。
君品說，「呦呦森谷吊橋宴」在開餐前將進行感謝天地、感謝祖靈的儀式，由延平鄉的鄉民，以母語向天、地、祖靈打招呼，告知來意，希望庇護眾人旅途平安，透過開席的儀式讓人們學習用沈靜的心、懷抱敬意去看待環境和山林，學習怎麼和大地連結溝通。
6月30日至7月2日期間限定的「呦呦森谷吊橋宴」將在64年歷史的鹿鳴吊橋上封橋辦桌，還能品嘗到君品Collection與六家台東原民風土料理，每日限量100位，每人售價2000％+10元，訂滿為止，詳情可上官網查詢。
擁有一甲子以上歷史的鹿鳴吊橋。(圖片由君品Collection提供)
雨天記憶的味道以油茫、白玉蝸牛入菜。(圖片由君品Collection提供)
呦呦森谷 吊橋晚宴。(圖片由君品Collection提供)