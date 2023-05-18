沈浸式體驗台灣原民零浪費飲食文化！台東大地餐桌活動　呦呦森谷吊橋餐宴6/30登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）臺灣國際熱氣球嘉年華即將到來，君品Collection今(5/18)日表示，旗下紅葉谷綠能溫泉園區自6月30日起，選在有64年歷史的台東鹿鳴吊橋 舉行大地餐桌活動「 呦呦森谷吊橋宴」，結合當地的原民夥伴，運用食材、 餐具零浪費的永續理念， 打造出一道道能傳遞記憶與部落文化的特色佳餚，並透過沈浸式的互動體驗來傳遞部落文化。

君品表示，「呦呦森谷吊橋宴」呈現出台東傳統的原住民飲食文化，更在口味、 擺盤設計上下足了功夫，希望能將台灣部落美食推廣到國際舞台。

君品與六家在地原民夥伴、餐廳攜手合作， 分別為延平鄉「山外山傳奇」、「台東烏尼囊多元文化工作坊」、「 走一趟布農孩子的遊樂場」、「卡那歲工作坊」、「 蕎仁美部落廚房」、和台東市的「M’Loma」， 循著過去在米其林三星頤宮中餐廳的「Bintuhan 慢食尋星」客座交流經驗，將菜單重新設計與增加創意菜色，自6月 30日起於鹿鳴吊橋上辦理連續三天的封橋晚宴。

建於1959年的鹿鳴吊橋往昔擔負台九線交通聯絡要道， 是連接延平鄉、鹿野鄉和卑南鄉三鄉的主要橋樑， 是紅色的單斜張式鋼索橋樑，因橋身造型特殊， 橋墩具原民風格與歷史保存價值，目前已列為台東的「歷史建築」 之一。其紅色的橋身和鹿野溪四周的山光水色，構成優美的景色， 是絕佳的視覺享受，加上橋墩下聚集燕巢中的燕子不時飛奔而出， 在在讓遊客忍不住發出讚美之聲。君品選 址於此舉辦大地餐桌活動，是希望透過美味風土料理與歷史的痕跡， 讓更多旅客細細品味台東之美。

君品說，「呦呦森谷吊橋宴」在開餐前將進行感謝天地、感謝祖靈的儀式， 由延平鄉的鄉民，以母語向天、地、祖靈打招呼，告知來意， 希望庇護眾人旅途平安，透過開席的儀式讓人們學習用沈靜的心、 懷抱敬意去看待環境和山林，學習怎麼和大地連結溝通。

6月30日至7月2日期間限定的「呦呦森谷吊橋宴」將在64年歷史的鹿鳴吊橋上封橋辦桌， 還能品嘗到君品Collection與六家台東原民風土料理， 每日限量100位，每人售價20 00％+10元，訂滿為止，詳情可上官網查詢。

擁有一甲子以上歷史的鹿鳴吊橋。(圖片由君品Collection提供)

雨天記憶的味道以油茫、白玉蝸牛入菜。(圖片由君品Collection提供)

呦呦森谷 吊橋晚宴。(圖片由君品Collection提供)