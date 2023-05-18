台灣防堵非洲豬瘟疫情入侵！防檢局邊境加強執法1個月　查獲旅客違規攜帶170件

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心(下稱應變中心)今(18)日表示， 隨疫情解封入境旅客增加，違規攜帶動植物產品裁處案件隨之增多，2023年1月至4月違規攜帶豬肉產品入境遭裁罰20萬元案件逐月 攀升，從1月的32件增加到4月的74件，追平2019年4月的違規案件數。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，為因應違規攜帶動植物產品風險， 應變中心於3月24日第26次會議決議由防檢局自4月10日起於 全國各國際機場港站執行綠線加強執法措施， 希望藉由加強執法提升嚇阻力， 達到旅客自始不攜帶動植物檢疫物入境之目的，並杜絕僥倖心態。

防檢局在全國各國際機場港站實施綠線區(即海關的免申報檯， 旅客自己選擇的免查驗通關區)加強執法措施， 以檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例之國家地區如中國( 含香港及澳門)、越南、 泰國及馬來西亞入境之航班為優先執法對象， 由檢疫犬組及檢疫人員會同關務署執行綠線加強執法， 加強入境旅客行李查驗工作。

綠線加強執法1個月以來， 查獲違規攜帶動植物產品入境案件計有170件， 以往少有裁罰案件的港站也主動攔查到違規案件，落實違規裁罰。 部分受罰旅客表示久未出國，忘了相關規定，或是返鄉探親， 未注意行李中被放入土產所致， 應變中心再次提醒民眾返國務必確認行李內容， 不要攜帶動植物產品入境，提醒國人可參考防檢局「 出國必看不買清單」和「 常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，如有疑義， 可於入境時主動向機場港口的動植物檢疫櫃檯查詢申報，避免受罰。

非洲豬瘟國際疫情依然險峻， 今年仍持續在查獲違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性 案件，面對入境旅客回溫，在在顯示有加強管制之必要， 入境旅客自近三年發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境第一次開 罰二十萬，第二次即裁處一百萬。 防檢局持續宣導並落實各項防疫檢疫措施，持續執行綠線加強執法， 要針對心存僥倖的入境旅客祭出重罰，提升嚇阻效力， 並希望透過重罰的另類宣導， 讓民眾發自內心遵守出國不要攜帶動植物檢疫物入境的規定， 維持滴水不漏之防疫成果，有效防範非洲豬瘟入侵， 維護農業生產安全。