板橋凱撒蓮花泰式餐廳 時令食材演繹經典泰廚精髓

板橋凱撒大飯店Lotus蓮花泰式餐廳以經典道地、 運用時令食材及各式辛香料演繹泰廚精髓，推薦美饌包括開胃前菜「 芭樂沙拉」、酸辣下飯「瀑布松阪豬」、世界名菜「馬沙曼牛肉」、 手工傳統美饌「香蘭葉炸雞」或是庶名美食「古法鹽烤魚」等， 皆是來店不可少點的明星料理。正逢初夏到來、 是時候品嚐酸辣鹹香又能促進食欲的開胃美食，蓮花泰式餐廳即日起 至6月30日期間推出夏季首波優惠，凡是姓名中有「蓮」、「花」 其中一字可享當餐消費75折，符合二字則最高可享5折， 當餐女性消費者還可免費享用主廚精選「摩摩喳喳」甜品乙份，詳情 預訂可洽02-8964-3955。

Lotus蓮花泰式餐廳將泰國當地許多知名美饌延伸作創意變化， 其中「芭樂沙拉」這道菜源自當地的青芒果沙拉改良而來， 特別選用台灣盛產的芭樂，將脆口清爽的芭樂搭配小蕃茄切絲， 再以羅望子、棕櫚糖、魚露、檸檬汁、辣椒醃製冷藏， 最後淋上酸辣泰式調料，酸辣鹹中突顯出水果香甜， 酸甜爽脆口感喚醒味蕾。「瀑布松阪豬」，泰國菜確實有很多怪怪的 名字，例如這道菜，在泰文直譯就是瀑布豬， 但是瀑布和豬有什關係？據說是泰國人喜歡烤肉， 烤肉的時候肉會烤出許多汁液，像瀑布一樣溢流， 另一種說法是這道菜的醬汁很多，淋在肉上， 看起來就像瀑布水流一樣。這道料理的調味精髓處，就是運用薄荷、 檸檬汁、魚露、烤糯米粉、乾辣椒碎等來提味， 既有咬勁又酸辣可口，是一道味道強烈、適合下飯和配酒的料理。

主食部份推薦必點「古法鹽烤魚」，它是一道庶民美食， 將魚腹中放入香茅、蘭葉及檸檬葉， 再以大量粗鹽包裹魚身置入烤箱燒烤，由於有粗鹽的保護， 魚肉鮮美多汁，再搭配特製沾醬食用。另外還有泰國當地手工傳統菜 「香蘭葉炸雞」，選用雞腿肉部位，先用蒜頭、香菜、醬油及魚露醃 24小時，再以香蘭葉(也稱班蘭葉)手工包裹雞肉作油炸， 至金黃即可。香蘭葉賦予食材充足香氣， 拆開時的撲鼻香氣先是誘人急著想入口品嚐， 入口後即可感受多汁彈牙的雞肉於舌尖上餘韻圍繞，令人讚不絕口！

蓮花泰式餐廳整體空間設計以優雅清新風格，搭配夢幻綠色植栽、 手工編藤及輕工業風格的燈飾藝術。為完美呈現Lotus蓮花清新 脫俗且優雅純淨的定義， 餐廳內以大量窗戶引進自然採光照映出寬敞明亮的開放式用餐區， 運用綠、白、銅幾何形狀與溫柔色調的餐具， 靠近門口處更結合大幅蓮花壁畫及鸚鵡木雕，帶出熱帶風情； 後面兩區則搭配手編藤製元素及大量植栽藝術、 營造出如同於自然花園般的舒適慵懶， 彷彿處處皆是網美拍照打卡的最佳拍攝點。 徜徉於美景與美食的雙重享受下，凡是於6月30日前， 當桌消費者姓名內符合「蓮」、「花」任一字，即可享同桌75折優 惠，2個字完全相同則可享5折優惠， 同時再享同桌女性免費品嚐熱門甜湯摩摩喳喳！活動詳情可洽網站。