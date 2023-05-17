台灣TPASS通勤月票 5/18預購開始

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由交通部公路總局規劃的「TPASS行政院通勤月票」即將在7月上路，將於5月18日開放民眾預購「TPASS悠遊卡」，6月15日起即可取貨。

根據悠遊卡公司，首波推出基北北桃版與中彰投苗版的「TPASS悠遊卡」供民眾預購，每張售價100元，自5月18日11時起在四大超商、博客來開放預購，首批基北北桃版預購2萬張，中彰投苗版6,000張，6月15日起開始取貨。

取貨後在悠遊卡官網登錄專區完成資料登錄（需輸入身分證字號、生日、手機號碼、「TPASS悠遊卡」外觀卡號等），待收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後，可至四大超商，由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次。

2023年購買TPASS卡且完成登錄的民眾，最後領取加值金100元的期限是2024年1月31日。

悠遊卡公司表示，此次TPASS悠遊卡是採用新一代的超級悠遊卡SuperCard，只要成為悠遊付會員，即可直接透過悠遊付Easy Wallet APP，以手機在線上購買通勤月票，民眾不用大老遠跑到通勤月票指定販售點，在家輕輕鬆鬆就完成月票的購買及續購，平時也可以透過手機上的APP為超級悠遊卡加值。加值方式可參考影片。

現有悠遊卡普通卡/悠遊卡學生卡/悠遊聯名卡皆可於6月15日起購買通勤月票。悠遊卡公司提醒民眾，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。

悠遊卡公司指出，北中南三大生活圈通勤月票的申請計畫，目前正由公路總局審查中，最終的方案以審查結果為準，預計於7月上路。除了目前推出的北北基桃版及中彰投苗版的「TPASS悠遊卡」外，悠遊卡未來也會配合各縣市政府推出的通勤月票，發行不同的TPASS悠遊卡，提供民眾購買通勤月票時更多元的選擇。