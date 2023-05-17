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外食壓力大　南韓8種代表性食物年漲13%　蔘雞湯一碗要價376台幣

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 18:34
南韓物價持續上漲，八種代表性外食食物中，以蔘雞湯漲幅最大，為12.7%（圖／pixabay_Jason Goh）

南韓物價持續上漲，八種代表性外食食物中，以蔘雞湯漲幅最大，為12.7%（圖／pixabay_Jason Goh）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓餐飲物價近年不斷上漲，讓外食的民眾負擔增加，首爾地區炸醬麵、冷麵、五花肉等八種代表性食物價格平均年漲近13%。

據韓聯社報導，南韓消費者院網站17日顯示，民眾最常外食的8種食物品項，首爾地區的平均價格與去年相比，上漲了近13%，上漲幅度最大的品項為蔘雞湯，去年首爾地區蔘雞湯一份平均價格為14,500韓元（約334台幣），上個月漲到16,346韓元（約376台幣），上漲了12.7%。

上漲幅度第二及第三高的分別為炸醬麵及五花肉，炸醬麵自6,146韓元（約141台幣）上漲至6,915韓元（約159台幣），漲幅12.5%；五花肉200克（一人份）從17,261韓元（約397台幣）上漲至19,236韓元（約443台幣），漲幅11.4%。

後面依序為泡菜湯飯7,769韓元（約179台幣），上漲8.6%；紫菜包飯3,123韓元（約71台幣），上漲7.4%；冷麵10,923韓元（約251台幣），上漲7.2%；韓式拌飯10,192韓元（約235台幣），上漲6.9%，刀削麵8,808韓元（約202台幣），上漲6.5%。

報導指出，根據南韓統計廳網站數據顯示，上個月餐飲物價指數為117.15（2020年=100），從2020年12月開始的29個月之間，每個月都在不斷地上漲。
南韓
物價上漲

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更新時間 : 2023-05-17 23:50 GMT+08:00

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