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2024總統大選 台灣民眾黨正式提名柯文哲：為政治找回良心

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 18:17
（圖／民眾黨臉書）

（圖／民眾黨臉書）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民眾黨今（17）日下午在臉書宣布，正式提名黨主席柯文哲參選2014總統大選，柯稍早已恭喜新北市長侯友宜獲國民黨徵召披戰袍，期望與所有候選人良性競爭。

民眾黨表示，台灣必須走向正確的方向，政治人物也必須更加謙卑，柯文哲有決心也有毅力，超越藍綠、告別對立，做一個促進社會和諧、政黨和解、兩岸和平的總統，真正把國家團結起來，開啟民眾當家作主的時代，讓世界看見台灣的驕傲。

民眾黨批評，過去七年來民進黨執政不力，房價物價萬物齊漲，房地產變成經濟的火車頭，國家隊成了名不符實的口號，獨立機關也化身整肅異己的打手，政治成了私相授受的籌碼。年輕人不再勇敢做夢，是整個國家最大的損失，可惜民眾的聲音，始終無法傳到執政者耳裡。

民眾黨強調，對內將推動聯合政府團結台灣 ，對外堅持台灣自主、兩岸和平，用和解代替仇恨，用對話取代攻訐，為政治找回良心。民眾黨提到，2014年能創造台北奇蹟（註：柯文哲當選台北市長），2024年也一定能贏來台灣奇蹟。

民眾黨將於本週六（20日）上午9時，在淡水滬尾藝文休閒園區舉行柯文哲宣示記者會，闡述理念政見。

柯文哲今日也在臉書對侯友宜獲得黨徵召表達祝賀，稱侯市長形象好，擁有高聲望，過去擔任台北市長期間，也經常與侯友宜就首都生活圈的工作合作。他相信明年大選會是訴諸理念、價值的對決，來一場君子之爭。

至於柯文哲的副手人選，目前仍懸而未決。他本月8日領表時，對「藍白合」嗤之以鼻，稱理念不容、不齒密室政治權力分配。他12日證實與郭台銘於10日會面，但並未談及XX配。民眾黨秘書長周台竹則稱，民眾黨正向天下徵才，時間到了就會公布。
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