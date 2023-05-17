北部最多入選！新北農特產獲農村好物認證加值

新北市農村致力於農漁業轉型與多元創新， 新北市政府農業局輔導4項農特產品榮獲行政院農業委員會「第八屆 農村好物」，獲選數為北部最多，今(17)日在新北市政會議獻獎 將榮耀獻給侯友宜市長，傳達新北市農村具有感染力的生活態度、 與土地友善共生共存共享之精神。

行政院農業委員會舉辦第八屆農村好物選拔， 此次從全台各縣市農特產品中脫穎而出的共有72件農特產品， 北部地區(北北基桃竹苗)佔14件，其中新北市有4家共4項產品 獲選，為北部地區獲選數第一。東成茶葉企業有限公司透過農業局協 助獲產銷履歷包裝、四星級茶廠包裝設計獎及有機認證等，本次參選 農村好物的是痴犬找茶系列點心－「包種茶酥&蜜香紅茶酥」，商品 採用來自自家新北坪林所產的茶葉且具有產銷履歷原葉低溫研磨而成 的抹茶粉、使用台灣花生製作花生醬、不黏牙茶香濃郁。 另外來自三峽區谷芳有機茶園，是新北好茶常勝軍， 以有機野放農法守護家鄉傳承一百五十年的老茶園，首次以「 有機野放碧螺春綠茶禮盒」報名就獲選農村好物， 加工過程中茶葉全程不落地，帶有海苔香、木質氣息、 花果香與嫩草清爽氣息，鮮甜健康、清新無負擔。 第五代茶農李昌峻表示，參選條件必須要有合法加工場域、 使用本土在地原料、擁有完整食品包裝標示，且經第三方檢驗合格， 感謝農業局挹注資源輔導協助取得農產初級加工場登記證， 並推展通路上架到超市、賣場，鼓勵成為茶饕客的首選茶。

百大青農葉家豪(螢火蟲書屋創辦人)返鄉發起淨山行動， 運用農學專長，改良開發靈芝菇蕈的加工產品， 除了將生產靈芝及香菇的部分收益投入社區公益獲得社會投資報酬率 (SROI)國際認證，與三才靈芝農場餐廳研發出靈芝御皇膳食「 靈芝膳食養生湯」，精選子實體靈芝與多種在地本草慢火熬燉提煉， 不溫不火，適合全家人一起享用。同為百大青農也是第二、 三屆新北市青年農民聯誼會副會長的吳鴻銘， 家族從事水產養殖已屆三十年，返鄉貢寮養九孔鮑魚，推出「仁和九 孔禮盒」完整使用整顆仁和鮑魚養殖場出品的台灣東北角九孔， 以天然飼育、純淨無汙染為口碑。

新北市長侯友宜表示，本市農特產品表現亮眼，其中還有二度入選農 村好物的東成茶葉，農村好物不僅為農村商品創造品牌認證、 產品加值，各項產品層層把關為的就是要讓消費者品嚐到健康安全的 農產品，歡迎民眾支持選購。

新北市農業局表示，青年農民為農業的生力軍， 農村好物在青年農民的努力下，研發越來越多農村特色產業， 農業局也協助確保符合食品安全規範， 並持續媒合農村好物產品於各大通路如新光三越、新東陽、 安永鮮物等通路，未來仍會持續創造農業與產業共好， 打造全方位永續「農業健康市/式」更多具在地特色的農產品可至「 新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。

農業局輔導4項產品獲農委會第八屆農村好物。（照片來源：新北市政府農業局提供）