吃了熊心豹子膽 野狗比成解放軍 中國脫口秀演員無限期「被停工」公司挨罰6千萬

更新時間：05-17 22:50

李昊石的一句玩笑話，不只讓他飯碗不保，恐還面臨牢獄之災。

北京市公安局朝陽分局今晚在微博通報，針對「某文化公司演員李某某」（男，31歲）在演出過程中出現「嚴重侮辱人民軍隊」的情節，造成惡劣社會影響的情況，公安機關已依法立案調查。

發布時間：05-17 17:00

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國脫口秀演員李昊石（藝名House）最近演出的一個段子，把野狗與打仗扯在一起，說者無意，聽者有心，很多人笑不出來。今（17）日有關當局以李涉嫌詆毀解放軍為由，重罰所屬公司，而李也被無限期停工。

民眾在微博分享，李昊石13日在北京演出的脫口秀中，提到自己養了兩條野狗，感覺很不一樣。別的小狗很萌很可愛，但看到這兩條狗追松鼠，讓他想起來八個字－「作風優良，能打勝仗」。

發文者對這個比喻感到不適，「破哏侮辱了人民子弟兵」。他並建議，若這個哏是無意的，建議下次刪掉。若是故意的，「那我覺得你們作死（找死）。」

由於習近平曾於2013年提出強軍目標－「聽黨指揮，能打勝仗，作風優良。」這12字也成了解放軍口號，如今竟被與野狗相提並論，難怪有人聽了刺耳不已。

李昊石引火上身，15日在微博公開道歉，表示愧疚後悔，將停止一切演藝工作，深切反省。他的微博帳號已「遭到禁言」。他所屬的上海笑果文化傳媒也於同一日發出聲明，向大眾致歉，無限期停止李的工作，並稱會致力「杜絕不符合社會主義核心價值觀的內容」，加強對演員的培訓教育。

另據公司內部人士透露，脫口秀內容都會經過審核，李昊石這回是即興演出，臨時竄改內容。但網民並不買帳，稱當天下午、晚上兩場，都出現了這段子，根本是故意為之。

根據北京青年報，北京市文化和旅遊局17日對笑果文化作出行政處罰，開罰1,335萬元人民幣（新台幣5,876萬元），沒收132.5萬元人民幣（新台幣583萬元）的「違法」所得，並暫停該公司在北京的演出活動。

文旅局稱，「絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許傷害廣大人民群眾對子弟兵的深厚感情，絕不允許把嚴肅題材娛樂化。」

根據路透，笑果文化成立於2015年，捧紅了數百名脫口秀喜劇演員，這並不是頭一回惹惱當局。2021年7月，該公司也因廣告有物化女性之嫌，遭罰20萬人民幣。

CNN指出，插科打諢、妙語如珠的脫口秀，這幾年來在中國走紅，但無論是電視比賽，還是現場演出，都需按照腳本演，不可脫稿演出，也不能碰觸政治議題。因此，這種踩紅線的例子，可謂相當罕見。