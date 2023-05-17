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免稅品轉賣後即逃跑出境　日本4.7億台幣消費稅要不回

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 17:19
部分遊客至日本購買免稅商品後於境內轉賣，賺取價差，日本政府難追回10%消費稅（圖／美聯社）

部分遊客至日本購買免稅商品後於境內轉賣，賺取價差，日本政府難追回10%消費稅（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本讀賣新聞指出，部分觀光客疑在購買免稅品後，於境內轉賣，日本當局因此針對不符免稅要件的外國觀光客補徵22億日圓（約4.9億台幣）消費稅，但卻有21億日圓（約4.7億台幣）追討無門，專家建議修正退稅制度。

在日本，外國觀光客若將在境內所購買的商品，只要在結帳時出示護照，即可當場退10%消費稅，但觀光客必須將這些商品攜出日本境外，不得於境內轉售，若出境時沒攜帶已購買之免稅品，遭查獲將被海關補徵消費稅。

日本當局自2020年起強化免稅品攜出檢查，「免稅手續電子化」也於同年度上路，免稅店可將購買人護照資訊及購買紀錄即時傳送至國稅廳，並與海關共享，因此若有可疑消費行為，相關單位可即時掌握，並於行為人出境時攔查。

根據日本財務省，海關當局2022年對366名外國旅客補徵約22億日圓（約4.9億台幣）消費稅，有213人繳納，金額僅約7,000萬日圓（約1,573萬台幣），剩下約21億日圓（約4.7億台幣）則追討無門。

根據中央社，一名海關相關人士透露，一對30多歲台灣籍男女，曾免稅購買共約4億7000萬日圓的高級手錶及化妝品等，出境時為隨生攜帶，聲稱已寄出日本海外，但兩人所出示的寄送單存根聯所記載的品項與數量，也與購買免稅品的紀錄不同，因此被補徵約4,700萬日圓（約1,056萬台幣），兩人最後卻無繳清即出境。

海關職員表示，也曾有另一名20多歲年輕人，疑大量購買高價商品並轉賣，可能是有業者會提供報酬，請外國觀光客協助大量購買高價商品。

報導指出，即使未繳稅，海關也很難限制外籍遊客出境，出境後要再追回這筆稅金也更有難度。

日本專家認為，日本應效仿國外退稅方式，在旅客帶著商品出境時，確認商品無誤後再給予退稅，才可防止轉賣賺取價差的行為。
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