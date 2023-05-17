國際盃團體戰登場！臺灣證交所攜手券商率上市櫃公司　前往亞太地區金融中心引資

臺灣證券交易所將兵分二路，於5月22日至23日攜手元富證券赴日本引資；同時於5月23日至24日攜手國泰綜合證券前往馬來西亞及新加坡引資。這是疫情之後，證交所首次與券商合作，率上市公司赴海外舉辦實體引資活動。

證交所表示，3、4月證交所已前往新加坡及日本會見當地重要機構投資人，為國際盃打開序幕。這次攜手券商舉辦引資活動，將邀請來自紡織纖維、電機機械、電腦及週邊設備、半導體、光電及生技醫療等13家上市櫃共同參與，以團體戰的方式，向國際投資者展現臺灣上市櫃公司的成長潛能。

活動期間，除上市櫃公司與投資人舉行一對一或小型群體會議外，證交所亦將藉由午餐演講的機會與投資人進行交流，並安排與外資機構投資人進行一對一會談，期能引入更多資金活水進入臺灣資本市場。

證交所將於5月22日及23日於日本舉辦「臺灣資本市場最新發展及業務展望」專題演講，聚焦於臺灣資本市場概況以及證交所「ESG生態系」、「創新板」與「形塑特色產業聚落」等三大面向。另於5月23日及24日分別在馬來西亞及新加坡，舉辦「臺灣資本市場的ESG進程及展望」專題演講，就「近期上市公司ESG亮點」、「永續發展行動方案」以及「證交所ESG生態系」等三大主題進行演說。

證交所指出，臺灣擁有上中下游完整的產業供應鏈，對於客戶的各種需求，能夠快速反應，提供即時的客製化零組件，讓臺灣產品在質與量都極具競爭力，正是吸引外資來臺投資的重要利基。透過與券商合辦活動，放大科技產業聚光燈效應，讓國際機構投資人對於臺灣豐富產業的多元性，有更深一層的了解。

今年以來，證交所先後前往新加坡及日本拜訪重要機構投資人，並於5月上旬辦理首場線上引資活動。接續本次兩場引資活動後，證交所將持續以線上或者實體方式前往美國及歐洲等地舉辦引資活動及實體拜訪重要機構投資人之行程，持續深化與國際機構投資人的長期關係。

表格截取證交所之新聞稿