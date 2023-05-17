新北市每年約有300名小爸媽　提供五心服務 小爸爸故事獲「金馨獎」

新北市政府社會局今（17）日表示，現年20歲的阿昊（化名），從小肩負照顧身障哥哥， 即使被同儕嘲諷也不捨棄家庭，因經濟壓力國中畢業後就開始打工， 在16歲那年結識小詩（化名）而有了新生命，後來小詩離開， 阿昊扛起了育兒責任，成了小爸爸， 在新北市社會局和小爸媽個管中心的協助下，不僅提供愛兒包， 還安排到宅育兒指導、提升他照顧幼兒的知能。

社會局將一路陪伴協助的歷程寫成故事「從少年仔到阿爸- 小爸爸也可以是好爸爸」，獲得行政院第21屆「金馨獎」 性別平等故事獎，社會局副局長許秀能和兒少科長劉倩如， 於今日市政會議上，將這項殊榮獻給市長侯友宜。

兒少科長劉倩如表示，新北市每年約有300位未成年的小爸媽， 其中約6成是雙親扶養，但小媽媽是主要照顧者； 3成則由小媽媽單獨扶養，另有1成為小爸爸獨力撫養， 就像故事中阿昊一樣。小爸媽如有父母、家屬協助， 至少有經驗傳承及喘息，否則要自我摸索非常辛苦。

社會局副局長許秀能表示，新北市從96年開始結合民間單位辦理「 新北市青少女懷孕暨青少年父母服務方案」， 整合相關局處提供服務，如好孕專車、托育補助、青少年親善門診、 彈性學習與復學措施、職業訓練與研習等五心級服務， 希望從各個面向來幫助小爸媽。 同時委託天主教善牧基金會辦理小爸媽個管中心，以全力陪伴、 提供到宅育兒指導等，讓小爸媽也能成為好爸媽。

負責執筆的兒少科社工師劉孟佳說，阿昊真的很有責任感， 即使在女友離開後，他也不放棄小生命。白天在滷味店打工， 由家人幫忙照顧，下了班就自己來，第一次做米粥副食品時， 煮到焦黃沾黏，但在中心主任陳丁維和育兒指導員的協助下， 很快便上手。為了給寶寶和家庭更好的生活，他努力工作， 後來頂下滷味店，甚至改成賣咖哩飯， 在蘆洲九芎街167巷口開設「饗喫咖哩飯」。

據了解，「金馨獎」評審認為新北市從方案中看見個案的需求， 尤其社工服務的細膩度， 針對小爸爸在家庭中擔任主要照顧者的差異性， 給予完全的指導和支持，讓小爸爸學會育兒技巧和觀念， 給予孩子穩定的照顧品質，彌平了小媽媽缺席的遺憾， 也間接強調家庭性別平權的重要，因此給予「金馨獎」最高榮譽。