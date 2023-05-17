近7成已接種2劑猴痘疫苗 卻仍感染！美國CDC警告：疫情今夏恐捲土重來

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）15日（本週一）警告，隨著春季到來、夏天的腳步也越來越近，猴痘疫情可能會捲土重來。

在2022年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，主要都是由齧齒動物和靈長類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見，但自2022年5月7在英國發現首例非疫區個案後，疫情以迅雷不及掩耳的速度襲捲全球，且個案多為男同性戀、雙性戀或有男男間性行為的族群。

美國CDC說，美國境內的疫情在去年（2022）8月達到高峰，當時單日最高通報數達646例，自此之後，整體疫情進入低流行水平，維持9個月穩步下降後，近來芝加哥的疫情卻有死灰復燃的跡象。

芝加哥衛生部門表示，自4月17日起截至5月5日，這18日內共有12例新增確診和1例疑似病例，個案均為男性，其中69%的患者已接種兩劑Jynneos 猴痘疫苗。

為何有高比例的已接種者感染猴痘？是否代表疫苗保護力下降，亦或是病毒產生突變？美國CDC坦言不知道原因，目前仍在進行相關研究，以了解疫苗保護力能維持多久。

美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）流行病預防和應對中心負責人Jay Varma醫師表示，猴痘疫情在未來幾個月內的確有再次爆發的風險，但疫情規模估計比去年小，因為多數高風險族群已感染過或接種過疫苗。

但根據美國CDC統計，這些高風險族群中，估計僅有23%的人完整接種2劑，比例仍低。

美國CDC說，雖然沒有一種疫苗可以100%有效地預防感染，但它確實可以減少感染和傳播病毒的風險，並降低重症發生率。因此建議高風險族群，例如擁有多重同性伴侶等應盡速接種疫苗，以保護自己和他人。