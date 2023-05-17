Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

近7成已接種2劑猴痘疫苗 卻仍感染！美國CDC警告：疫情今夏恐捲土重來

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 17:00
美國CDC警告，隨著春季到來、夏天的腳步也越來越近，猴痘疫情可能會捲土重來。

美國CDC警告，隨著春季到來、夏天的腳步也越來越近，猴痘疫情可能會捲土重來。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）15日（本週一）警告，隨著春季到來、夏天的腳步也越來越近，猴痘疫情可能會捲土重來。

在2022年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，主要都是由齧齒動物和靈長類動物傳播給人類，人傳人機率相對少見，但自2022年5月7在英國發現首例非疫區個案後，疫情以迅雷不及掩耳的速度襲捲全球，且個案多為男同性戀、雙性戀或有男男間性行為的族群。

美國CDC說，美國境內的疫情在去年（2022）8月達到高峰，當時單日最高通報數達646例，自此之後，整體疫情進入低流行水平，維持9個月穩步下降後，近來芝加哥的疫情卻有死灰復燃的跡象。

芝加哥衛生部門表示，自4月17日起截至5月5日，這18日內共有12例新增確診和1例疑似病例，個案均為男性，其中69%的患者已接種兩劑Jynneos 猴痘疫苗。

為何有高比例的已接種者感染猴痘？是否代表疫苗保護力下降，亦或是病毒產生突變？美國CDC坦言不知道原因，目前仍在進行相關研究，以了解疫苗保護力能維持多久。

美國威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）流行病預防和應對中心負責人Jay Varma醫師表示，猴痘疫情在未來幾個月內的確有再次爆發的風險，但疫情規模估計比去年小，因為多數高風險族群已感染過或接種過疫苗。

但根據美國CDC統計，這些高風險族群中，估計僅有23%的人完整接種2劑，比例仍低。

美國CDC說，雖然沒有一種疫苗可以100%有效地預防感染，但它確實可以減少感染和傳播病毒的風險，並降低重症發生率。因此建議高風險族群，例如擁有多重同性伴侶等應盡速接種疫苗，以保護自己和他人。
猴痘
美國CDC

相關新聞

台灣猴痘一口氣增12例本土病例 新北、桃園最多
台灣猴痘一口氣增12例本土病例 新北、桃園最多
2023/05/16 14:13
世衛WHO：猴痘疫情不再是國際關注公衛緊急事件
世衛WHO：猴痘疫情不再是國際關注公衛緊急事件
2023/05/12 10:10
台灣猴痘再增15例 累計共79例 2萬瓶疫苗抵台灣 下週起預約
台灣猴痘再增15例 累計共79例 2萬瓶疫苗抵台灣 下週起預約
2023/05/09 14:28
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
南韓猴痘確診病例一週暴增16例　累計共60例
2023/05/08 15:57
美國CDC年會爆35人群聚感染新冠
美國CDC年會爆35人群聚感染新冠
2023/05/05 12:27

更新時間 : 2023-05-17 23:49 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【更新】國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
【獨家專訪系列1：發掘台灣素人藝術創作者】退休建築師陳奕光　鋼筆畫的異想世界
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
〈時評〉總統候選人無可迴避的大哉問
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
英國前首相特拉斯訪台　英媒曝光17日演說內容
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
【現場直擊】台北當代超夯藏品！全場最貴繪畫破七億　這袋「垃圾」竟要價破百萬
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
台灣再生醫療雙法三讀暫緩•概念股臉綠　中研院士：衛福部修正版本是底線
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
【何時擺脫地獄?】警政署推「禮讓行人」：車頭距斑馬線路人3公尺內就取締
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
國民黨總統候選人究竟要派侯友宜還是郭台銘？民調：賴清德遙遙領先、侯支持高於郭
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
TPASS通勤月票首次領卡免成本費　6月中旬開賣
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都
歐洲歌唱大賽冠軍出爐！瑞典Loreen二度奪冠打平愛爾蘭　亞軍《Cha Cha Cha》嗨翻英國流行音樂之都