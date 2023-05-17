特拉斯：英國與盟友合作確保台灣具自衛能力

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導) 英國前首相特拉斯訪台，於17日參加遠景基金會所舉辦的研討會並發表演說並召開記者會，特拉斯表示台灣應具備自我防衛的能力、盡快做好準備，她也盼各國在安全及經濟層面合作，共同協助台灣、對抗中國。

前英國首相、現任下議院議員特拉斯（Lizz Truss）於5月16日到20日訪問台灣，為繼1996年柴契爾夫人二度訪問台灣後，時隔27年來台的前英國首相。特拉斯在擔任英國外交大臣以及首相期間，在中國問題上立場鷹派，她也強調本次是在關鍵時刻訪台，很高興在自由前線與台灣一同努力。

特拉斯在記者會上被問及外界預期中國近年將侵台，她表示習近平顯然有侵台野心，不知何時以何種形式發生，但她認為中國傾向以非武力方式進行，因此所有相信自由民主的人，應當確保台灣受到良好保護，也要讓中國知道侵略台灣將會招致嚴重後果，包括受到制裁、相關技術被限制出口到中國，此外台灣也要有能力自我防衛，要盡快做好準備。

特拉斯也表示，此番是應台灣民選政府的邀請前來，台灣政府是最知道台灣人民所需的。中國試圖限制外賓訪台，試圖讓關於台灣的討論、支持台灣的人被噤聲。她也提及，若讓中國決定台灣與其他國家往來交流，是對自由的侵害，也與許多價值相悖，中國此舉背後，是侵略台灣的野心，她直言若讓中國的威嚇手段得逞，中國就會更容易達成目標，因此我們應當起身反抗中國的霸凌行徑，民主國家也需要加強軍事與經濟的合作。

此外特拉斯也擔心英國媒體及政治體系內，將中國的野心以他們的語言重新闡述，並強調這也是媒體需要注意的。

特拉斯指出，中國是世界第二大經濟體已是事實，但七大工業國家上歐盟經濟規模仍逾世界半數，且中國經濟仍然仰賴對這些國家的出口，尚未達到能自給自足。然而特拉斯擔憂，自由陣營國家未能聯合起來對中國施壓，她盼在中國尚未以經濟稱霸前，各國能有所作為，建立一套協調機制予以反制。她也強調，而這並非英國單方面可以做到，需要美國、日本等盟友的聯合行動，並且不能光說，最重要是付諸行動。

被問到北約將在日本設立辦事處，特拉斯認為是相當好的消息，北約跟亞太區域近來有更多實質上的合作，包括「美英澳三方聯盟」（AUKUS）、美澳印日「四方安全對話」（Quad），英國先前也與日本簽署「相互准入協定」（日英圓滑化協定，RAA），使彼此能共同舉行軍演、共享技術，她也坦言北約以歐洲及大西洋防衛為主，希望北約未來可以與亞太重要區域國家有更多合作，並將台灣納入其中。

至於媒體指出英國航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）打擊群曾巡航至印太地區，詢問英國在亞太區域的角色時，特拉斯回應，「伊莉莎白女王號」的任務是英國與其全球盟友合作的最佳範例，英國希望與盟友合作確保台灣擁有其所需的自衛能力，但在該區域中有其他國家能扮演更關鍵的角色。

最後特拉斯也強調，台灣是民主的燈塔，此行來台是個相當好的機會，能直接與台灣政府官員、台灣企業與台灣人民對話。她強調，應更進一步增進與重要盟友之間的經濟交流，以確保中國無法霸凌任何人。