Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「壞媽媽」由羅美蘭和李到晛主演，已播出集數即將來到一半，第六集收視率來到7.7%，與第一集的3.6%相比上升了兩倍以上，內容講述著一名單親媽媽因深愛孩子，不得不扮黑臉，也因此讓孩子對媽媽懷著深深的恨意。

單親媽媽英順（羅美蘭 飾）原本與丈夫崔海植（趙震雄 飾）在鄉下以養豬為家，過著幸福快樂的生活，但卻在她懷著強豪（李到晛 飾）時，遭到有權有勢的企業家欺壓，丈夫崔海植因此離世，她為了不讓孩子走上一樣的路，以最嚴厲的方式督促強豪念書，讓母子關係惡化，造就了強豪冷血的性格，但在一場車禍後卻變回了7歲小孩。韓媒Osen精選出了四句台詞，做出六集的總整理。

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「當法官或檢察官，這樣你才能擺脫，無論是臭豬屎的味道，還有我這個壞媽媽」

英順立志將強豪培養成一名法官或檢察官，因此對強豪極為嚴厲，不准參加校外教學，連飯都不能吃飽。在學測當天，強豪為了救出車禍的美珠（安恩真 飾）而放棄考試，因此被媽媽大罵一頓，告訴他只有考上法律系，才得以脫離豬舍的臭味，和他這個壞媽媽，母子關係自此降到冰點，考上檢察官後的他也幾乎不曾回家。

「媽媽再一次吧，再做一次壞媽媽吧」

強豪在一次交通意外後，除智商及記憶都倒退至7歲左右外，手腳也都麻痺，為了讓強豪能夠自己動手吃飯，英順決定照三餐將食物放到強豪面前，並要他自己想辦法動手吃，時間到了後，無論兒子有沒有吃飯，都會冷酷地將餐盤收走，英順默默說道「媽媽再一次吧，再做一次壞媽媽吧」，讓觀眾備感心酸。

「這是上天給予的機會，能讓人生重新來過的機會」

這是英順向車禍失憶後的強豪所說的話，他告訴強豪，他並不是變笨，只是回到了小時候，上天給了他一個重新來過的機會。事實上，這也是一個讓英順修復母子關係的機會，他想讓回到童年的強豪可以是充滿幸福，而不是被課業追著跑的。

「起來」

在第六集中，英順被診斷出胃癌第4期，他在診間下跪求醫生救救她，害怕生病的強豪無法一個人單獨生活。出診間後，她看見強豪因急忙找媽媽而從輪椅上摔下，她卻立刻板起臉來丟了句「起來」即轉身離去。為了能夠修補母子關係，並還給強豪一個開心的童年，她變得比以往更加溫柔，但在知道自己所剩的日子不多後，為了能讓強豪獨立生活，她不得不再次成為一位狠心的媽媽。

強豪在當上檢察官後，不僅沒有照英順的期望，幫助社會上的弱勢，甚至與當初害死自己父親的不肖企業家當起夥伴，做起不法勾當、欺壓平民。

而此次的車禍，事實上也是一場陰謀，他未來的岳父，在當年也是害死強豪父親的加害者之一，而他為選總統，計畫了一場車禍，為剷除強豪這一個眼中釘。

此外，強豪也在當上檢察官後，拋棄了當時一起長大的女朋友-美珠，他在車禍回到家鄉後又再次遇到了美珠，他雖然什麼都不記得，但心裡卻還有著以前的悸動。

強豪與英順間的母子關係將會如何？與美珠間的感情是否能再回到從前？與害死父親的兇手又會有什麼樣的發展？在車禍中撿回一命的強豪，會不會又再遇到其他危險？後續的劇情將會如何呈現，令人期待。