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選總統看重兩岸國際論述、黨內外整合　侯友宜雖接地氣、挑戰仍嚴峻

➤今年66歲的侯友宜是中央警官學校第45期畢業，曾辦過多起重大刑案，屢獲破格擢升。➤他於前總統陳水扁任內升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，仕途平步青雲。➤不過侯友宜的兩岸、國際論述從未受過檢驗，讓外界陌生且充滿問號。未來如何兼顧市政與選戰，也備受關注。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 16:33
侯友宜與AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）2022年合影 (圖/官方臉書) 

侯友宜與AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）2022年合影 (圖/官方臉書) 

延伸閱讀: 國民黨正式徵召侯友宜參加台灣2024總統大選　郭台銘PO文道賀！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，未來如何兼顧市政與選戰，以及兩岸等重大論述相對生疏、未曾受到檢驗，勢將成為綠營攻擊焦點，加上黨內外都須整合，他披上2024戰袍後，考驗才剛開始。

今年66歲的侯友宜是中央警官學校第45期畢業，曾辦過多起重大刑案，屢獲破格擢升。前總統陳水扁任內，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，仕途平步青雲。

國民黨主席朱立倫2001年擔任桃園縣長時，侯友宜是桃園縣警察局長，兩人多有互動。朱立倫2010轉戰新北市長勝選後，邀侯友宜出任副手，一上任就查拆大型違建，雷厲作風奠定他的探長硬漢形象，人氣高漲，成為他兩任新北市長勝選基礎，也促成他披上藍袍角逐2024總統大選。

國民黨今天終於宣布徵召，先前一直對參選隱晦以對的侯友宜站上2024起跑線，儘管對手、鴻海創辦人郭台銘爭取提名落敗後表達會信守承諾支持他勝選，初步拆解分裂引信，但侯友宜的最後一哩路，嚴峻挑戰才剛開始

國民黨本屆總統參選人韓國瑜當初參選背負「落跑市長」罵名，最後落選。同為現任市長的侯友宜若請假參選，一樣面臨市政與選戰蠟燭兩頭燒的情況。黨內人士認為，要如何持續且順利推動市政，同時到各地造勢拉票，將成為侯團隊首要面對的問題，若市政持續推動順利，便可為選戰加分；但若新北市政出重大狀況，勢必會被對手見縫插針，侯市府團隊一定要上緊發條。

但比起市政選戰蠟燭兩頭燒的問題，更值得關注的是，侯友宜雖早已是2024熱門人選，但他未有國政歷練，在各項敏感的重大議題上，包括最受關注的兩岸論述上，都刻意保持低調，一句「齁齁做代誌」的罐頭式回應，讓他飽受譏諷，兩岸、國際論述從未受過檢驗，讓外界陌生且充滿問號。

中央社引述知情人士表示，智庫將會著手幫忙總統候選人研擬政策白皮書，在兩岸、國際等論述，黨內主張回到國民黨的基本論述原則，包括堅定捍衛中華民國等，統一藍營在兩岸及國際的對外論述，避免給予對手操作的空間。

除此之外，黨務人士也透露，在確定侯友宜是國民黨的總統人選後，也會將侯團隊的重要幕僚，拉入由國民黨智庫、黨中央、立法院黨團所組成三方平台中，討論選戰策略，以及個別議題的對外論述，爭取選民認同。

由於擔任新北市長，轄內有核能電廠，因此侯友宜對核電議題與黨內主流意見存有落差，黨內主張以核養綠，侯友宜則認為沒有核安就沒有核電，這也是黨內認為必須釐清的地方。

侯友宜一直讓外界感覺和國民黨若即若離，黨內就經常質疑他對四大公投的疏離以及2020大選輔選不力，如今他代表藍營角逐總統大位，湧進許多網友在朱立倫臉書表達不滿，揚言不投或改投民眾黨主席柯文哲，未來在整合上，勢必需花費心力修復。

在國民黨三階段整合中，人選出爐後，就是第三階段和非綠陣營的整合，民眾黨主席柯文哲目前參選態度明確，侯友宜或是國民黨中央能否拿出籌碼說服，尚在未定之天，若最終確定2024總統大選「三腳督」，從各項民調看，都是對民進黨總統參選人賴清德有利，這也是侯友宜進軍大位的最大絆腳石之一。

豬肉販之子的新北市長侯友宜從基層刑警到警政署長、百里侯，今天（5/17) 獲國民黨徵召將競選2024年總統，他的人生不斷峰迴路轉。擁有庶民接地氣性格的侯友宜如何展現處理國政的高度，倍受矚目。

侯友宜出身嘉義縣豬肉販之子，警大畢業後，一路擔任公職至今。他最常掛在嘴邊的是，一生最重要的是守護中華民國、愛台灣人民，讓台灣這塊土地更好，讓大家平安，這是他永遠不變的初心。

這項初心，從他被徵召參選總統後，有了更多實現的機會。新北市為全台人口最多城市，土地面積比台北市大8倍，侯友宜在首任新北市長任內，就倡議北台灣各縣市攜手合作，直到市長連任且國民黨拿下北北基桃宜百里侯，讓他擔任領頭羊的角色更具體成形。

不少里長常說，「市長很接地氣，雖然沒有政治魅力，卻很誠懇」。尤其，參與許多地方活動時，侯友宜完全沒有偶像包袱，樂於裝扮任何角色。

基層出身的侯友宜，渾身充滿搏感情的庶民言語與肢體動作，市長選舉期間，他若經過市場豬肉攤，總不自覺地流連駐足想與攤商多聊幾句。小時候，空氣中飄散著豬肉的味覺記憶，是生他、養他的父母親的味道，也是這輩子鮮明的記憶。

侯友宜多次提及，父親的身教是影響他一生做人處事態度的關鍵。即使父親已不在世，其精神仍督促他以自律助人的精神，為社會盡最大力量，全力以赴。

這樣的「全力以赴」精神，展現在市政建設上，除許多公開的視察、開幕行程，或托老、托育、重大災難，他總是親力親為到第一線奮戰；他也常走訪里長傾聽需求，或無預警督導工地、召集局處首長開行動會議，朝所規劃的2030新北市願景前行。

侯友宜的警察性格與刑警在槍林彈雨中衝鋒陷陣的經驗，養成其施政強硬與沉穩的「謀定後動」風格；無論是他最自豪的將五股垃圾山翻轉為「夏綠地」，或新莊泰山塭仔圳重劃，都在團隊鎖緊螺絲下，要實現「安居樂業」的政見。

不過，新北市政府局處的橫向聯繫，卻在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因確診男童「恩恩」送醫後死亡事件而備受考驗，也一度成為侯友宜競選市長連任的爭議話題。

選總統看重兩岸國際論述、黨內外整合　侯友宜雖接地氣、挑戰仍嚴峻(圖/官方臉書)

侯友宜的市長辦公室懸掛一幅墨寶「正氣」，落款寫著「立社會之方規、拾浩然之正氣」，他解釋，這是他23歲擔任刑警以來，奉為圭臬的座右銘，正氣就是以多數人利益優先，有原則及方向，決定是善意、正向的，就全力以赴不要怕得罪人。

侯友宜至今仍保存擔任刑警以來的偵辦刑案筆記、剪貼、手稿，他說，保留這些檔案，是要提醒自己莫忘初衷，以替市民做事的角度施政，無論是中央或區域縣市，只要有誠意溝通，都可以好好解決問題。

一輩子擔任公務員，侯友宜從基層到將角逐總統大位。一名市府員工今天說，這對於沒有背景的公務員是很大的鼓勵。不過，侯友宜以往堅持市政優先，與黨務、選務保持一定的距離，也將是投入總統選舉的隱憂。

侯友宜擔任新北市長、副市長期間，鮮少對中央政府口出惡言，一般被外界認為不善言詞，甚至經常實問虛答；但在尚未被徵召前「妾身未明」，他也不得不如此。

他自許一生永不改變的信念是，「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴」，在確定將代表國民黨參選總統後，侯友宜如何與外界溝通理念，詳細闡述國政願景，以及兩岸、國防、外交的觀點，這是沒有迴避空間的擔責。

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