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【創辦人都怕】聊天機器人ChatGPT推手 OpenAI執行長籲美國加強監管AI

OpenAI相當清楚自家生成式AI的能耐，如脫韁野馬不勒不行

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/05/17 15:31
2023年5月16日，OpenAI執行長阿特曼出席美國參議院聽證會（圖／美聯社）

2023年5月16日，OpenAI執行長阿特曼出席美國參議院聽證會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）聊天機器人ChatGPT威能太巨大，連一手打造的新創公司OpenAI都表達了憂慮。執行長阿特曼（Sam Altman）16日在美國國會聽證會上呼籲，政府須加強立法、設立專責機構，管控人工智慧（AI）。

BBC報導，身為ChatGPT的幕後推手，38歲的阿特曼儼然已成了這產業的代言人。他表示，今日AI的重要性有如當年「印刷機」問世，但也不諱言此科技具潛在風險。

共和黨參議員Josh Hawley稱AI具有劃時代意義，但將之比為「原子彈」之發明。民主黨參議員Richard Blumenthal更直言，AI主宰的未來，「不一定是我們想要的未來。」他警告，當初社群媒體的出現，國會錯失了監管之責，如今又面臨了選擇時刻，必須放大益處，控制壞處。

阿特曼坦言，AI對經濟可能帶來衝擊，包括取代人類工作，導致解雇潮。「勞動市場會受到影響，這點我們已說得很明白。」他也提到了AI可能會被拿來傷害民主，如在選舉中散播假資訊。

阿特曼建議美國政府，對AI企業取得執照一事，必須握有生殺予奪之權。像OpenAI這類的公司，也應獨立審查。

然而，美國國會對AI的監管雖取得了跨黨派共識，但這科技演變如此迅速，議員對於專責機構能否跟上腳步有效管理，打了一個大問號。
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ChatGPT
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