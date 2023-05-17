內湖下班聚餐新選擇！日式串燒新店「沿岸一氣」5/19首店插旗西湖商圈

內湖上班族有福了，日式串燒新店「沿岸一氣」首店插旗西湖商圈，將於5月19日開幕，餐廳座落交通便利的西湖商圈，鄰近捷運西湖站1號出口。餐點主打串燒，首推集結主廚精選串燒的拼盤「一氣本燒」，另有日式烤物、酥香炸物、和風燉湯等日式餐點，吃與喝皆有豐富多樣性。

「沿岸一氣」品牌名稱由「沿岸」與「一氣」組成，「沿岸」意旨河岸邊，「一気」在日文中則是指一口氣乾杯，「沿岸一氣」期望能成為顧客停靠休憩的岸，在這裡將酒一乾而飲後便能擺脫所有愁意與迷惘，酒客與食客只需從佳餚美酒中尋得快活，恣意把酒言歡後轉過身又能迎接風和日麗的明天。

「沿岸一氣」串燒供應醬燒及鹽烤兩種風味，價位約落在$30~$90元間，主廚在醬汁醃漬上以各式香料調出獨家秘醬，再透過精準拿捏恰到好處的火候烤出食材的鮮美風味與軟嫩口感。串燒主推由主廚精挑細選搭配的海陸拼盤組合「一氣本燒」，原價$585元，拼盤優惠價$499元，讓首次來店的顧客能直接選擇店內必點商品。

「一氣本燒」中包含7項招牌品項：「明太子五花豬」，五花豬以鹹香明太子醬包覆烤製，一入口滿是濃郁海味，「青蔥五花捲」則以清脆鮮蔥化解豬五花的膩口，創造爽脆的口感享受，海鮮則有皮脆脂香的「鹽烤鯖魚」及少見的下酒菜「香烤魷魚嘴」，此外還有「秘汁大雞翅」、「基隆手工天婦羅」及「日式櫛瓜」，皆為到訪「沿岸一氣」的必點串燒品項。除「一氣本燒」外，肉質新鮮肥美的「翼板牛排（$260元）」、「松阪豬（$220元）」、「白蝦五花捲（$95元）」也是肉肉控不可錯過的推薦品項，無論是醬燒或鹽烤皆能嚐到鮮甜嫩口的風味，一口肉搭一口酒十分過癮。

串燒之外，「沿岸一氣」也供應日式炸物「鬼椒雞翅（$145元）」及「一氣炸雞（$130元）」，「鬼椒雞翅」雞肉鮮嫩多汁、辛香夠味，適合嗜辣的顧客。「一氣炸雞」則是由醃漬入味的雞肉裹上厚厚麵衣製作，起鍋後金黃酥脆，搭配啤酒享用非常對味。

為讓顧客吃得盡興，店內亦供應日本月桂冠清酒、沙瓦、果實酒、韓國燒酒等各式進口酒飲，其中首推費工的「焦糖瑪奇朵微醺（$220元）」，使用特殊的焦糖瑪奇朵風味清酒、75%可可粉、巧克力酥及鮮奶油製成，風味圓潤香甜多層次，還有酸甜沁爽的「綜合莓果沙瓦（$130元）」也是下班與好友們聊天小酌的好選擇。沙瓦皆可客製無酒精氣泡飲，若開車來店不便飲酒也不用擔心。

吃飽喝足後，最後還能再來一碗日式燉湯暖胃醒酒，「沿岸一氣」每日投入數小時用新鮮海鮮及大骨精心燉煮「豚骨海鮮湯（$150元）」及「蔬菜豚肉湯（$100元）」，風味溫潤甘甜，酒後來一碗熱湯正好完美收尾。此外，若還想來點甜食，店內亦不定期供應特色甜品如「日式紅豆泥（$80元）」，絕對能讓顧客能飽食而歸。從串燒、炸物、酩酒、燉湯到甜品，「沿岸一氣」備妥所有日式佳餚，一次滿足食客、酒客所有需求，用餐時間不限時，讓辛勞一整天的內湖上班族們下班後能盡興解憂放鬆。

「沿岸一氣」5月19日正式開幕，歡慶開幕送三重好禮：第一重，5月19日至5月31日止消費滿$1,000元即贈$100現金券；第二重，5月19日至6月18日止來店內用還能與店員互動玩遊戲，獲勝即可抽籤獲取招待串燒一份，每桌限玩一次；第三重，5月19日至6月18日內用追蹤官方IG、拍照分享至個人限時動態並Tag「沿岸一氣」官方IG即贈月桂冠清酒一盅，每人皆有機會，同桌愈多人打卡能獲得愈多盅清酒。