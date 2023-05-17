感受台灣宗教文化之美！唯一海岸遶境　新北金山慈護宮恭送二媽回娘家6/3登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著疫情紓緩，新北市金包里慈護宮的海岸遶境活動將回歸傳統，每年從金山步行恭送二媽返回野柳媽祖洞，今年將於6月3日舉辦，新北市副市長劉和然今（17）日表示，歡迎各地信眾一同參與。

新北市副市長劉和然今日出席「2023年北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會時表示，金包里慈護宮是北海岸地區的信仰中心，歷史超過200年。市府與慈護宮已經連續合作10年，在每年農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸遶境活動，從金山步行恭送二媽返回野柳媽祖洞，是當地的年度宗教盛事，歡迎各地信眾於6月3日一同陪伴金包里二媽回娘家，祈求媽祖保佑平安，共同感受北海岸的宗教文化之美。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，每年的海岸遶境活動是慶祝北海岸傳奇媽祖文化祭系列活動的重要一環。為了讓更多人能夠感受到媽祖的神力，今年的活動將以傳統古禮方式邀請信眾行腳，一同陪二媽回娘家。部分年長的信眾將搭乘金包里號觀光巴士，跟著遶境隊伍，零距離感受媽祖加持與保佑。此外，廟內開基大媽及其他友宮媽祖也會陪同二媽回娘家，一同參與遶境活動。這是一個非常特別的活動，希望能讓更多的人感受到北海岸傳奇媽祖文化的魅力。



金包里慈護宮今年的海岸遶境活動將於6月3日舉行，主要遶境行腳路線長約18公里，途中將設有多個補給站和行動涼水車，提供冰水、飲料和水果等物資，以讓遶境信眾消暑解熱，並確保大家能夠安全地完成今年度的海岸行腳遶境活動。

金山區長劉昌松表示，今年公所與在地創生單位合作推出媽祖福箱，每個福箱內含金包里媽祖平安符及香灰的祈福小神衣、金山知名阿玉麻粩嚴選金山地瓜製成的「地瓜麻粩」、金山藷童謠充滿地瓜香驚艷美味的「地瓜片」、英味好呷頂級干貝獨門調理的「手作干貝醬」、以及秋香特產行幸福飄香的「軟式鮪魚糖」等4項精選金山特色山海特產，並附贈限定溫泉折價券，配合這次活動金山區公所推出限量100份媽祖福箱，從5月19日起每日提供5組供報名行腳民眾現場抽獎。

金山區公所表示，從5月20日起展開一系列的活動，包括精彩的「獻藝祈福」，邀請到世界小丑大賽冠軍、世界溜溜球大賽冠軍、街頭花式籃球和神奇魔法師等12組表演藝術家，以及5月30-31日的傳統歌仔戲演出，內容生動有趣，歡迎民眾前來參與。

照片由新北市政府提供

照片由新北市政府提供